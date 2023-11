Storia di un parcheggio mai nato 

Diecimila metri quadri per un parcheggio capace di ospitare 400 automobili sotto il Campo Sportivo Monteponi. Non si tratta di un proposito in corso d’opera, ma di un progetto vecchio di 20 anni di cui si sono perse le tracce e con queste, anche i fondi destinati o presunti tali, che sarebbero occorsi per realizzarlo.

Il progetto

Correva il novembre del 2003 quando l’allora assessore ai Lavori pubblici Giorgio Perseu dichiarò l’intenzione di procedere con la costruzione dei parcheggi sotterranei sotto la struttura sportiva, un progetto che avrebbe comportato una spesa superiore ai 5 milioni di euro, fattibile grazie ad una posizione benevole del Comune d’Iglesias in una graduatoria regionale che avrebbe portato in dote un finanziamento (attraverso i Por) di 650 mila euro. Il Comune avrebbe dovuto contribuire per 100 mila euro dal proprio bilancio, mentre il resto (la parte cospicua) sarebbe stato erogato da un privato. Ma a distanza di due decenni esatti altro non rimane che un vago ricordo in chi ne fu testimone diretto.«Non se ne fece niente, forse non esisteva nemmeno un vero progetto - racconta Pierluigi Carta, ex sindaco e all’epoca consigliere comunale d’opposizione che portò diverse volte in aula di Consiglio la vicenda - Quel finanziamento fu perso come quello dei 100 mila euro ottenuti per lo stadio in occasione dei mondiali di calcio di “Italia 90”».

Il Comune

«Nessun documento, né traccia del progetto e del finanziamento. - rivela il primo cittadino Mauro Usai - Abbiamo spulciato i movimenti degli ultimi 20 anni e siamo riusciti a recuperare alcuni finanziamenti, ma del parcheggio sotterraneo al campo sportivo Monteponi non si è trovato nulla». Lo stesso Usai ammette che l’idea di realizzare un’area preposta a dei parcheggi e situata sotto il campo, non fosse errata: «La verità è che ci abbiamo pensato anche noi - prosegue - ci siamo informati e la sua realizzazione non verrebbe a costare 5 milioni di euro, ma almeno quattro volte tanto, perché il terreno è prettamente roccioso. In ogni caso non mi sento di escludere l’ipotesi futura, anche se è stato terminato il parcheggio in via Tangheroni, è in fase di ultimazione quello di Sant’Antonio e il multipiano del Centro Intermodale ospiterà 300 posti auto, gli spazi per i posteggi non sono mai abbastanza».

