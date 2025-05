Storia di un padre assente  e di una figlia adolescente  

Non c’è dubbio che Luca Marinelli sia da considerare uno dei migliori attori italiani sulla piazza. Fin dal suo esordio con “La solitudine dei numeri primi”, e poco dopo col dramma di periferia “Non essere cattivo”, abbiamo avuto chiara dimostrazione che ci trovavamo di fronte a un interprete destinato immancabilmente all’eccellenza. Con una carriera partita subito spedita, sono arrivate in breve tempo le collaborazioni all’estero e i premi ricevuti alle kermesse più prestigiose, passando dal cinecomic “Lo chiamavano Jeeg Robot” al toccante “Martin Eden” e - più di recente - alla serie televisiva “M - Il figlio del secolo”, per un’accoglienza sempre più consolidata da parte del pubblico e della stampa specializzata. Dal rapporto che li ha uniti nel lavoro e nella vita sentimentale nasce, con “Paternal Leave”, la prima collaborazione tra Marinelli e la moglie Alissa Jung: un’occasione speciale per trarre dalla vicinanza del legame affettivo l’opportunità di far coincidere i propri talenti, attraverso un racconto di rara autenticità che, dal riemergere del passato, porta a confrontarsi coi conti lasciati in sospeso.

La storia

Dopo aver scoperto l’aspetto di suo padre in un video sul telefono, la quindicenne Leo decide di partire segretamente per l’Italia per incontrarlo. Arrivata nella Riviera Romagnola, scopre che Paolo, il genitore, dà lezioni di surf e gestisce un piccolo chiosco sulla spiaggia. Spiazzato da questa visita inaspettata, Paolo è combattuto tra la gioia di aver ritrovato sua figlia e il non saperla accogliere con le dovute maniere; allo stesso modo, Leo è mossa da curiosità, pur patendo, anche a breve distanza, l’assenza di chi avrebbe dovuto starle vicina e sostenerla. Mentre si fanno strada i primi cenni di un riavvicinamento, Paolo tenta di nascondere alla compagna e alla seconda figlia la presenza di Leo, per timore che gli errori giovanili condizionino irreparabilmente il suo presente.

Le emozioni

Partendo dal desiderio di narrare una storia radicata nelle esperienze comuni, la Jung instaura un clima di sospensione tra immagini e dialoghi, da cui ogni battuta, respiro e “non detto” si distendono, acquisendo nuovi significati. Ciò avviene passando sottilmente da uno sguardo all’altro, intonandosi ai rumori del mare e quasi sforzandosi di colmare in pochi istanti un vuoto durato troppo a lungo. Le premesse della trama si snodano con credibilità, una scena dopo l’altra, facendo spazio alla tridimensionalità dei personaggi e agli sporadici momenti di leggerezza, che suscitano un’ilarità non premeditata, nata dalla semplice messa in luce di situazioni verosimili. Ciò dipende anche dal lavoro degli attori, convincenti soprattutto nel superare i limiti delle barriere linguistiche, intonandosi attraverso l’ascolto reciproco e l’intensità emotiva. Splendidi gli scambi tra Marinelli e Juli Grabenhenrich, che paiono quasi fatti apposta per recitare insieme. Per questo ed altro, Marinelli fa nuovamente centro con “Paternal Leave” e dà prova di una partnership che può potare in futuro a risvolti ancora più fruttuosi. Collocandosi nella categoria di film che, per l’urgenza dei temi, si dimostrano sempre necessari, ritroviamo la verità di quelle emozioni che, attraverso la forma artistica, mutano aspetto e offrono l’opportunità di riflettere sugli errori commessi con sguardo aperto e costruttivo.

