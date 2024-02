Storia di un innocente all’ergastolo 

Da dopodomani, in edicola, allegato a l’Unione Sarda, ci sarà un libro: si intitola “L’errore", e ripercorre la vicenda processuale e umana di Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991 e assolto dopo 33 anni di carcere. Questo è l’inizio del primo capitolo.

- Sono curioso.

- Mi dia almeno il tempo di accendere il computer.

- Sì, ma intanto mi dica cosa pensa.

- Quanta fretta.

Si leva il capotto grigio e lo tiene sull’avambraccio, poggia la valigetta per terra mentre prende la giacca nera sistemata con cura sullo schienale per spostarla su una poltroncina a ridosso del muro, poi fa il giro della scrivania e sistema la sedia.

- Posso?

L’altro sorride, lo sguardo sopra la lente degli occhiali, prima di invitarlo.

- Faccia come se fosse a casa sua.

La rotella al centro dello schermo segnala un problema di connessione e allora si concede qualche secondo per guardare quell’uomo dai capelli corti entrato nella sua vita come un tornado. Un anno fa. Tutto è cominciato un anno fa. Sulla porta del suo ufficio di Colleferro c’è una piccola targhetta: docente di settore presso l’istituto superiore di tecniche investigative dell’Arma dei carabinieri.

- Mi scusi, Colonnello.

- Non si deve scusare Avvocato, capisco la sua impazienza. Ecco, si è finalmente collegato. Sarà pure un aiuto grandissimo la tecnologia ma quando si blocca siamo fritti. Guardi qui.

Sullo schermo appaiono le immagini di un luogo che l’Avvocato conosce molto bene: quante volte è andato a guardare quel casolare immerso in un altopiano attraversato da uno sterrato che fa un lungo giro per collegare la strada provinciale all’ovile? Non è cambiato quasi nulla da allora, o forse sì, ma ha osservato troppo a lungo le fotografie allegate agli atti e ogni volta che tornava gli sembrava di vederli lì, per terra, la posizione innaturale della morte improvvisa, le scarpe impolverate, le dita nere, il sangue rappreso sui volti contratti. Gli pareva pure di sentire le voci. “Giuseppe, vai a prendere il fucile che stanno sparando a tuo padre”. E l’ordine perentorio, “Uscite fuori”, ripetuto due volte. Poi, quell’implorazione: “Siamo pastori, non c’entriamo nulla”. Tutte le volte sentiva pure il primo botto, e poi il secondo, cinque in tutto, e immaginava il buio della sera rischiarato solo da una flebile luce, una lampadina, che all’improvviso svanirà, e tutto resterà così, nel silenzio dell’orrore consumato, fino all’indomani mattina, quando si scoprirà la carneficina, all’alba di un freddo mattino di gennaio, e si troverà anche quell’uomo, seminascosto da una brandina, immobile sopra il suo sangue, terrorizzato, ferito ma vivo.

- Il bossolo è stato espulso da un fucile semiautomatico.

L’Avvocato si volta verso il Colonnello, tace un istante perché teme di dire qualcosa di sbagliato ma poi parla lo stesso. Ventisette anni sono troppi.

- Posso chiederle se andiamo direttamente al punto?

- Quale?

- L’ultima scena, quella nello stanzone dormitorio.

Il Colonnello va avanti con le pagine e si ferma alla numero 27: “Mettendo in sistema i dati informatici è possibile inserire nella scena i tre soggetti coinvolti collocandoli nelle rispettive posizioni al momento del primo, del secondo e del terzo sparo, ottenendo il risultato osservabile nelle elaborazioni digitali dei fotogrammi”.

- No, mi scusi, può andare avanti?, voglio vedere la storia della luce, del fascio di luce, l’illuminazione della stanza.

Il Colonnello mostra all’Avvocato alcune fotografie: sono nere. Non si vede nulla.

- Nella stanza era buio, c’è soltanto, vede qui?, una piccola striscia bianca verticale costituita da un sottile spiraglio di luce proveniente dall’esterno.

- Mi interessa sapere se il sopravvissuto può aver visto in volto l’assassino.

- Sì.

- Le spalle dell’Avvocato si abbassano in un istante, l’espressione passa dalla speranza alla delusione.

- Per 0,1 secondi.

- Quanto? Mi scusi, mi sono distratto.

- Ha capito bene, Avvocato: il killer è rimasto visibile per 0,1 secondi. (...)

