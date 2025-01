Storia di Straccetta, ferita a randellate 

«L’ho chiamata Straccetta, come altro avrei potuto chiamarla?». Monica Pais, veterinaria oristanese e salvatrice dell’ormai famosissima Palla, la cagnolina alla quale è intitolata una Onlus che fa del bene (gratis) a un numero enorme di animali sfortunati, da due giorni è impegnata in un’altra impresa che si spera possa essere altrettanto felice.

I soccorsi

Alla vigilia dell’Epifania alcuni volontari le hanno affidato una meticcia con la testa spaccata da una bastonata che ora è ricoverata in terapia intensiva. Straccetta, appunto: un mucchietto di ossa ricoperto da peli ispidi trovato accanto a un cumulo di letame con il cranio spaccato. «Di fronte a situazioni simili siamo sempre molto prudenti, ma in questo caso non ci sono dubbi: Straccetta ha una frattura alla calotta cranica provocata da una randellata inflitta da qualcuno che le stava davanti mentre lei lo guardava. Le sue condizioni sono gravi anche perché ha un grosso ascesso che ha incluso un occhio. La buona notizia è che oggi ha mangiato», racconta Pais al telefono. La storia di Straccetta è corsa in fretta tra i volontari della zona così come la notizia che a interessarsi della sua vicenda sia stata anche l’attrice Caterina Murino, da sempre molto sensibile al problema del maltrattamento degli animali, che due giorni fa alla pubblicazione degli aggiornamenti sulla pagina Facebook della clinica Duemari ha commentato con un semplice «Grazie».

La ricostruzione

Proprio sui post social vengono ripercorsi gli ultimi giorni di vita della cagnolina sfortunata. «Siamo sempre spinti da un inguaribile ottimismo a raccontare che le cause dei ricoveri dei nostri rottami non siano dovute ad azioni colpevoli da parte dei nostri simili. Ma questa volta la Tac racconta un’altra cosa: a Straccetta hanno rotto la testa. Non può essere stata un’auto, avrebbe creato altre lesioni che non ci sono. Il cranio è stato spaccato da un colpo inferto con uno strumento ottuso sulla porzione sinistra della calotta cranica. Un disastro. Malgrado tutto lei sopravvive – ha scritto Pais sulla pagina della clinica –. Questa cagnetta non arriva dai nostri territori, ci è stata portata in extremis da volontari che sono andati a recuperarla vicino ad un cumulo di letame dove probabilmente era stata gettata pensandola morta. E quindi noi combatteremo, per questa ennesima vittima dell'uomo. E si, noi tutti siamo davvero dalla parte degli animali».

