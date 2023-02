Storia di Sissy, dalla strada al rifugio 

Quando viveva in canile Aron era talmente triste che quasi non mangiava più: per farlo riprendere due volontarie lo hanno portato via e messo in una stallo che, però, è solo temporaneo. Lui è un bel cane di 5 anni (foto in basso a sinistra) dal carattere dolce: va d’accordo con tutti e ora che ha ripreso peso sta benissimo. È vaccinato, sterilizzato ed è negativo al test della Leishmaniosi. Per informazioni chiamare il numero 3298277492.

In salvo

Nella foto in alto a sinistra c’è Sissy, una ex randagia tanto buona: è stata salvata dalla strada e ora ha bisogno di una famiglia. Va d’accordo con tutti, anche con gli altri cani: è vaccinata e pesa circa 17 chili. Per conoscerla chiamare il 3298277492.

Anche William, il cagnolino in basso a destra, cerca una casa: ha quattro anni, pesa sette chili, è tanto affettuoso e vive in un rifugio a Maracalagonis. Per conoscerlo chiamare il 3484494904.

Infine c’è il cucciolo nella foto in alto a destra: ha solo tre mesi ed è di taglia medio grande. Serve una famiglia che se ne prenda cura e lo cresca con tanto amore che merita. Per saperne di più c’è il numero 3939805500.