Storia di Sara e Alaa, profughe da sempre «Basta con la guerra» 

Una vita da rifugiate, una in un campo profughi e l’altra in una casa acquistata dopo la fuga dal fronte di guerra e il trasferimento forzato che dura ormai da generazioni, nel Sud del Libano.

Entrambe lontane dai paesi d'origine - Acca e Tabarja - che di fatto non hanno mai visto, tantomeno visitato. «E dove vorremmo tanto andare, ma questo ci viene impedito», raccontano Sara Mustapha, 32 anni, e Alaa Abdullah, 27, le due ragazze palestinesi che da alcuni giorni stanno girando l’Isola nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale per la produzione e il marketing di cibo tradizionale palestinese nei campi profughi in Libano.

Profughe dalla nascita

Per loro un destino segnato prima ancora che nascessero, iniziato con i rispettivi nonni costretti a cercare una sistemazione di fortuna al sud del Libano nel 1948, all’alba di quello che poi è stato - ed è tuttora - un conflitto infinito, scandito da tante - troppe - morti di innocenti. «I nostri nonni ci raccontano quei momenti, ma nessuno avrebbe mai pensavo potesse essere un addio definitivo alle loro case», dicono mentre qualche lacrima scende e solca il loro viso. «Si pensava ad un esodo provvisorio di qualche giorno, tanto che hanno cercato riparo nelle vicinanze, portandosi via poco e niente. Invece ci ritroviamo ancora a vivere da rifugiati». Con le difficoltà che questo comporta: nessuna carta d’identità che riporta la cittadinanza, solo un documento di viaggio che però non consente tutti gli spostamenti.

Le storie

Alaa Abdullah vive da sempre in un campo profughi del Libano. «Quella che ho sempre conosciuto come casa, c’è tutta la mia famiglia, e nonostante tutto mi sento al sicuro». A poca distanza da Sara Mustapha, che abita in una casa non di proprietà, «i miei nonni l’hanno acquistata ma resta dello Stato del Libano, noi abbiamo solo il diritto di viverci». Entrambe hanno una laurea in tasca: Sara in Economia conseguita nell’Università araba di Beirut, Alaa nell’Ateneo americano, specializzata in Finanza. Due storie simili, accomunate da una vita in corsa contro una guerra che le ha portate a cercare riparo altrove. E unite dallo stesso impegno nell’associazione palestinese Nuwat.

Il conflitto

Nel frattempo i bombardamenti nella Striscia di Gaza – scatenati dall’attentato di Hamas contro i civili israeliani - continuano. «Stanno morendo molti bambini e questo distrugge il cuore», dicono riferendosi anche ai piccoli israeliani trucidati da Hamas, «non c’è un motivo valido per cui queste persone stanno perdendo la vita in modo così atroce. Come palestinesi auspichiamo il piano di ritorno nella nostra Terra perché allo stato attuale siamo privati dei diritti umani di base. E viviamo con la paura di essere visti come potenzialmente pericolosi». Il riferimento è alla frangia estremista di Hamas. «Anche in Palestina esistono persone perbene e altre meno, come succede ovunque».

Il tour in Sardegna

Le due ragazze sono ospiti in Sardegna, alle prese con laboratori di pasta, pane e pizza. Fra Quartu, Tramatza, Santu Lussurgiu, Laconi e Cagliari, per uno stage di formazione - finanziato dalla Regione - alla scoperta dei prodotti tradizionali e dei modelli di impresa al femminile da portare come esempio nei campi profughi in Libano. «Abbiamo ricevuto una bella accoglienza, e siamo persino riuscite a preparare i culurgiones», raccontano. Un bagaglio di esperienza che le porteranno in Libano per cercare di migliorare il difficile contesto dei campi.

