Storia di Romoli, staffetta partigiana 

Dopo la fiaccolata notturna di sabato e la festa delle famiglie di ieri, il calendario degli eventi di Queeresima – progetto per la promozione della cultura e la difesa dei diritti e delle libertà delle persone lgbtqia+ e di tutte le altre minoranze discriminate per l’orientamento sessuale, romantico, o identità di genere – proseguirà oggi con la proiezione e discussione del documentario-intervista a Luciana Romoli, staffetta partigiana a Roma, di Valeria Patanè. Appuntamento nella sala Eleonora D’Arborea di via Falzarego alle 20.

Sempre in settimana, in città, sabato, dalle 10, spazio allo sport con “Padel For Pride!” arrivato alla seconda edizione: in via Mincio si disputerà il torneo femminile a sostegno del Pride, con partecipazione di sponsor e associazioni, animazione e dj set. L’organizzazione è curata da Bamm Sporting Club Cagliari.

Queeresima nasce nel 2012 dall’esperienza delle manifestazioni contro l’omofobia che si sono tenute a Cagliari tra il 2009 e il 2011, e crea un percorso-ponte di 40 giorni tra la Giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia, 17 maggio, e l’anniversario dei Moti di Stonewall, 28 giugno, da cui presero il via in tutto il mondo i Pride. È un progetto aperto: è una piattaforma inclusiva, valorizza la partecipazione, crede nella pluralità dei punti di vista di chi si rispecchia nel manifesto, e assume la forma di un calendario di iniziative, regionali e non solo, gratuite e aperte a chiunque: seminari e studi, cinema e teatro, libri e mostre, cortei e feste. Eventi realizzati da chi aderisce all’invito di partecipazione (associazioni, enti o singole persone) con i propri contenuti, spazi, risorse umane, materiali e finanziarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA