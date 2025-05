Storia di ragazzi e ragazze  Andrea Arnold va al cuore 

Ci sono titoli che rapiscono il cuore grazie all’equilibrio sottile instaurato tra poeticità e realismo. A partire da un uso della cinepresa volto a cogliere ciò che accade in modo oggettivo, il cineasta può compiere scelte orientate a un taglio documentaristico, oppure intervenire il meno possibile sulla forma e sul contenuto del materiale video originale. Ma limitandosi a ciò, il pericolo di scivolare in un risultato arido e privo di empatia può celarsi dietro l’angolo: nasce così l’esigenza di far corrispondere alla veridicità un tocco d’immaginazione, per aprirsi a significati nuovi e più stimolanti. Aperta, fin dai primi esperimenti, a interrogare il comportamento umano in relazione al contesto in cui si manifesta, Andrea Arnold da sfoggio di grande ispirazione col suo ultimo “Bird”; addentrandosi nei quartieri malfamati della periferia inglese per ritrovare, tra le ingiustizie di un tessuto sociale perso in mille contraddizioni, un barlume di speranza.

La storia

Nella regione del Kent, in Inghilterra, la dodicenne Bailey vive con suo padre Bug e il fratello in una palazzina occupata, dopo che la madre si è trasferita altrove con il compagno. La notizia che Bug intende sposarsi, finanziando le spese della cerimonia con la vendita di allucinogeni, la destabilizza e la sconforta, accentuando ulteriormente la distanza che li separa. Sentendosi abbandonata a sé stessa, Bailey cerca l’accettazione dei compagni di gang, anche a costo di trasformarsi in qualcosa che non le appartiene. Mentre le giornate trascorrono lontane dalle spensieratezze della gioventù, compare improvvisamente Bird: un ragazzo gentile, smarrito in un mondo quasi illusorio. Recatosi in quei luoghi per rintracciare i genitori, troverà in Bailey la guida che stava cercando. La ragazzina, diffidente e attratta al tempo stesso, si lascerà pian piano rapire, intravedendo nella sua diversità una scappatoia da una condizione ormai senza alternative.

La regia

A un’impostazione visiva essenziale, con riprese prevalentemente a mano libera, la Arnold associa alcuni filmati realizzati con lo smartphone che, come una finestra sul mondo e al contempo una via di fuga da esso, amplificano e mettono in evidenza il vissuto interiore. Nel cielo solcato dagli uccelli, nelle distese erbose oltre i palazzi e nelle scritte sui muri, la pellicola parla allo spettatore instaurando un dialogo ancora più immersivo, tanto sulle problematicità dello scenario descritto quanto sui risvolti psicologici subiti dai personaggi. In questo impianto di brutale verità, colpisce la presenza quasi in sordina dell’elemento astratto, perfetto nel testimoniare lo stato di dissociazione che prova la protagonista tentando di sfuggire alle durezze della propria situazione. Fra i tanti giovani talenti, Barry Keoghan sfoggia un’interpretazione perfettamente intonata al quadro esposto; anche Franz Rogowski sorprende con la sua leggerezza eterea, giullaresca e quasi infantile. Ma più di tutti, la splendida Nykiya Adams lascia di stucco per l’espressività e la trasparenza del suo volto, così come per la tenacia di chi è costretta a diventare adulta prima del tempo. Con questi e molti altri pregi, “Bird” commuove e arriva dritto allo stomaco, stimolando il pensiero con l’efficacia dei suoi accostamenti, dove realtà e finzione diventano tutt’uno, in un’espressione di rara e inaspettata bellezza.