Storia di Metà, la volpe scampata alle fiamme del Montiferru 

Quando la musica incontra la letteratura non può che nascere un’opera unica. E quando dà voce alla piccola volpe Metà, ferita nel disastroso rogo del Montiferru, arriva dritta al cuore. La fiaba sinfonica “L’incendio del bosco grande”, composta e musicata da Lorenzo Subrizi, direttore dell’orchestra della Fondazione Fossano Musica, parte proprio dal dramma dell’estate 2021 e si ispira all’omonimo libro scritto dalla veterinaria oristanese Monica Pais. Il 21 settembre sarà eseguita al complesso Lo Quarter di Alghero con l’orchestra piemontese al gran completo e voce narrante Marialice Tagliavini. Un appuntamento imperdibile organizzato dalla Effetto Palla onlus, l'associazione in difesa degli animali di nessuno, in collaborazione con la Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna, Comune e Parco naturale.

L’opera

L’idea dell’opera sinfonica è nata un po’ per caso grazie alla sensibilità e all’amore per la natura di tutti i protagonisti. «In maniera quasi inaspettata, grazie a Gianpiero Brignone e alla Fondazione Fossano Musica, abbiamo pensato di creare un’opera originale per orchestra e voce recitante ispirata all’ultimo libro di Monica Pais» spiega il maestro Subrizi. Così il direttore d’orchestra e la scrittrice-veterinaria si sono incontrati: l’uno ha pensato alla musica, l’altra a scrivere un libretto d’opera per raccontare la storia di Metà, la volpe scampata dalle fiamme del Montiferru e salvata, insieme a centinaia di altri animali, dalla clinica veterinaria oristanese Duemari. «Con la musica ho provato a descrivere un mondo naturalistico ed emotivo, quello della volpe che mi ha coinvolto tantissimo sia a livello creativo che empatico». La “prima” della fiaba sinfonica è stata a Fossano l’8 luglio scorso, ora si è pronti per la rappresentazione in Sardegna.

L’obiettivo

«Quando sono stata contattata per questo progetto mi sono sentita davvero onorata», spiega Monica Pais, «nel mio ultimo libro ho cercato di raccontare i momenti drammatici in cui il nostro territorio era in ginocchio, tantissimi animali morti e centinaia feriti». Un libro che, attraverso la storia di Metà, tiene alta l’attenzione sul fenomeno degli incendi boschivi, una piaga che anche quest’estate ha colpito la Sardegna e altre regioni italiane. E la fiaba sinfonica continua il percorso di sensibilizzazione e informazione attraverso le emozioni che solo l’arte sa regalare. «Il concerto di Alghero sarà dedicato all'orsa Amarena, vittima anch’essa della brutalità dell’uomo», ricorda la presidente della Effetto Palla onlus, che intende costituirsi sia in sede civile che penale contro il cinquantenne che ha colpito a morte la mamma dei due orsacchiotti.

L’ospite

Ospite d’eccezione sarà il maestro Michelangelo Pistoletto, in Sardegna per promuovere il suo ultimo libro “La formula della creazione”. Il volume sarà presentato nella città catalana il 22 settembre da Monica Pais, recentemente insignita del ruolo di ambasciatrice del “Terzo Paradiso di Citta dell’arte”, fondazione di Pistoletto.

