Storia di Hermes, una vita alla catena 

Mamma gatta si chiama Baia e ha circa due anni, mentre i suoi piccoli hanno solo un mese e mezzo e si chiamano Peppino, Chia, Biriola e Nora (uno è nella foto in alto a sinistra). Alcune volontarie li hanno salvati in un vecchio capanno abbandonato – quando i micini avevano ancora gli occhi chiusi – e ora cercano di trovare loro una casa: si trovano a Cagliari, ma possono viaggiare anche nel resto della Sardegna o nel centro/nord della Penisola. Per conoscerli si può contattare su Whatsapp il numero 3939805500.

Nella foto accanto (in alto a destra) c’è Hermes, un buonissimo pastore tedesco di 8 anni che ha passato la vita legato a una catena. È un cane dolce e affettuoso con le persone, adora i bambini ma non è compatibile con altri cani e con i gatti. È sverminato, vaccinato e microchippato e si trova in canile in Sardegna, ma per una buona adozione può arrivare ovunque in Italia. Contatti: 345 053 0609 / 347 785 7905. Gemma è una setter di otto anni (in basso a destra) che vive in un rifugio a Gonnosfanadiga. Ha un carattere affettuoso e ha bisogno di una famiglia con urgenza. Per avere tutte le informazioni si può contattare il 3486995817.

Smarriti

Silvestro e Rosita sono i due cani nella foto in basso a sinistra: sono spariti domenica 3 agosto a Sanluri e da quel giorno la loro famiglia li cerca senza sosta. Per segnalazioni c’è il numero 3356503437.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674).

Info

Per annunci nella nostra rubrica inviare una mail ad amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

