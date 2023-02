Storia di Giovanni, l’ultimo tornitore  di Sant’Avendrace  

«Il mio lavoro? Pazienza e curiosità: ogni pezzo ha la sua storia e richiede tempo». A pronunciare queste parole è Giovanni Silvia, 80 anni, tornitore da quando ne ha 18. Nel suo laboratorio tra via Tevere e via Adige si dedica minuziosamente a un mestiere che va ben oltre l’eliminazione di trucioli di metallo e le riparazioni. «È una passione che hai dentro, in primis per la manualità, poi è necessaria una cura maniacale per i dettagli».

Longevità

Tuta da lavoro verde, occhiali leggermente abbassati, quello di Silvia è un percorso intrapreso a 18 anni quando ancora viveva a Tunisi dove ha trascorso infanzia e adolescenza. «Facevo le scuole professionali e decisi una volta terminate di mettermi alla prova in questo settore. Mi sono rimboccato le maniche ed eccomi qui». Il suo è uno dei lavoratori più longevi del quartiere. Accoglie al suo interno con garbo, mostra gli utensili, svelando alcune particolarità; appena entrati, sulla destra, spicca un trapano radiale utilizzato per forare e filettare, poco distante risalta un corollario di chiavi che vanno dai 4 ai 32 millimetri, oltre a una quantità notevole di bulloni. «Questa pressa che c'è qui invece», spiega indicandola, «l’ho costruita direttamente io». Andando avanti si entra nel cuore della sua attività: a sinistra si trova il primo tornio, quello più grande, lungo circa due metri mentre davanti è situato il più piccolo da 1 metro e cinquanta.

I clienti

«La professione è cambiata, ovviamente: le placchette di cui dispongo ora sono più dure e resistenti, prima si usava l’acciaio rapido che aveva una resa minore. Di fatto, la lavorazione è più veloce». Le richieste, su per giù, restano immutate. «Viene chiesto di tutto e di più, come ad esempio, rettificare le pulegge quando gli ascensori non funzionano perché si sono consumate oppure si ricostruisce interamente il pezzo di un aratro ormai usurato».