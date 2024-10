Storia di donne nell’India di oggi La resilienza delle piccole cose non fa rumore 

Il caos della metropoli indiana s’intreccia alle pulsioni del cuore nel film vincitore a Cannes “All we imagine as light”, seconda pellicola di Payal Kapadiya che in un affresco dai colori delicati mostra una realtà dove i sogni fanno attrito con le leggi inviolabili di una cultura antica, provata dal paradosso di una modernità che non le appartiene.

Tra le strade di Mumbai, Prabha lavora come infermiera patendo in silenzio la distanza del marito. A condividere con lei l’appartamento c’è Anu, sua collega più giovane spinta dalla passione per un ragazzo musulmano, contro le differenze religiose che impediscono la loro storia. Al loro fianco, l’amica Parvaty si prepara a lasciare la casa prima di far spazio ai lavori per un complesso edilizio. Dalla lotta contro le difficoltà ordinarie, ciascuna troverà uno scopo attraverso il sostegno reciproco, cogliendo nel valore racchiuso in un istante l’occasione di un momento speciale. Tra le vicende dei personaggi prende spazio la città: un meccanismo di palazzi, mercati e luci abbaglianti ove il singolo si confonde con gli altri e rispecchia al contempo il proprio essere. Nel marasma di polveri e frastuoni, il dolore sorto dal non poter seguire le proprie aspirazioni trova unico conforto nella resilienza silenziosa e nell’intimità delle piccole cose.

La cifra poetica della Kapadiya si coglie soprattutto nella discrezione della messa in scena oltre alla selezione degli accostamenti musicali, ricreando uno stato di sublime malinconia in cui le parole fanno eco al paesaggio e trasmettono gli stati d’animo con rispettosa aderenza, come raramente capita di apprezzare su schermo. (g. s.)