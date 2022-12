Storia di Antioco, il patrono delle genti sarde 

È il primo martire dell’era cristiana nell’Isola, testimonianza che gli è valsa il titolo di “Patrono delle genti di Sardegna”. Certa e antichissima, infatti, la devozione per Sant’Antioco, specialmente nel Sulcis che lo venera anche come Protettore della diocesi di Iglesias. Ed è a lui che è dedicato il volume in uscita domani con L’Unione Sarda “Sant’Antioco di Sulci” al prezzo di 1,50 euro più il costo del quotidiano.

Medico dei poveri

Antioco nasce nel 95-96 d.C. in Mauretania, provincia romana governata dallo stesso padre di Antioco, di cui non si conosce il nome ma sicuramente di religione pagana. Fu educato alla fede cristiana dalla madre. Intrapresi gli studi in medicina, grazie alla sua amorevole disponibilità verso tutti, ben presto si sparse la voce della carità e dei prodigi di questo medico cristiano, che non chiedeva né regali né ricompense per la sua opera e curava tutti per amore di Dio. Numerose le conversioni di tanti “infedeli” colpiti dalla sua limpida testimonianza.

Davanti all’imperatore

La straordinaria diffusione della sua fama, accompagnata dal gran numero di pagani che abbracciavano convinti la fede nel Cristo Risorto, arrivò fino a Roma tanto che lo stesso Adriano ordinò che Antioco fosse condotto alla sua presenza. A un cristiano, secondo un decreto del “moderato” imperatore, per evitare processi e condanne, bastava rinnegare la fede. Ma Antioco non si piegò né alle torture né alle minacce. Si legge nella Passio: «Quando il Santo arrivò al cospetto dell’imperatore, si inginocchiò e - rigettando in modo così plateale qualunque forma di culto agli idoli pagani - cominciò a pregare il Signore Iddio, suscitando in Adriano un impeto d’ira. Accusato di aver prestato il suo nome a una setta nemica dell’impero e di aver negato il culto degli dèi per adorare un uomo crocifisso, fu avviato ad esser sottoposto a una serie di terribili supplizi dai quali però, con gran sorpresa dei presenti, Antioco uscì miracolosamente indenne. Mentre meditava quale altro terribile tormento potesse ancora infliggere al servitore di Dio, un improvviso terremoto distrusse tutte le statue degli dèi pagani».