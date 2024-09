Storia di Andrea e di una madre che vuole sconfiggere l’odio 

«Quando sono entrata nelle chat di mio figlio ho letto parole durissime ma ho visto anche tanta inconsapevolezza da parte dei ragazzi. Ecco, io ho trasformato il mio dolore in un’esigenza: quella di dare consapevolezza a chi non ce l’ha».

Teresa Manes è la madre di Andrea, che si è tolto la vita a 15 anni, il 22 novembre del 2012. I compagni di scuola avevano creato una pagina Facebook per deriderlo. Lo definivano “gay” da quando, un giorno, aveva indossato un paio di pantaloni rosa che erano diventati tali perché la madre aveva sbagliato candeggio. Il peso delle parole lo avevano schiacciato. Lei, Teresa, ieri era sul palco del Convitto nazionale per raccontare come ha trasformato il dolore in forza propulsiva. Ha creato un blog su Facebook che ha oltre 45mila follower, gira l’Italia per incontrare gli studenti per sensibilizzare i ragazzi, è stata nominata Cavaliere della Repubblica. E ha scritto alcuni libri. Da uno di questi – “Andrea oltre il pantalone rosa” – è stato tratto un film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri, che uscirà il 7 novembre. Ieri con lei sul palco c’erano Samuele Carrino, uno degli attori protagonisti, e Arisa, che ha presentato la colonna sonora, “Canta ancora”. «Quando canto queste parole», ha detto l’artista genovese, «penso a lei a tutte le madri che portano sulle spalle il peso del mondo per i propri figli e che farebbero qualsiasi cosa per proteggerli ma che in certi momenti si trovano impotenti di fronte all’odio e all’ignoranza».

