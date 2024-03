Storia dell’Isola, che passione 

Il più piccolo ha tredici anni, il più grande sessantacinque, ma la stragrande maggioranza dei diciotto iscritti all’associazione culturale “Vis et Honor” di Monserrato è composta da giovani sotto i trent’anni. Tutti grandi appassionati di storia. Nata a novembre del 2022, è già molto seguita. «Tutto è nato da un’idea di mio figlio che, all’epoca minorenne, con i suoi amici mi ha chiesto se ero disposta a fare la presidente di un’associazione dedicata alle rievocazioni storiche», racconta la presidente Tiziana Melas.

Passione e divulgazione

«Ho accettato subito. Ho pensato fosse bello coinvolgere i giovani in un progetto di divulgazione della storia della Sardegna in tutte le sue epoche, con particolare riguardo verso lo studio della scherma medievale e delle tecniche di combattimento che hanno interessato i vari periodi della storia della nostra Isola. Rievochiamo sia l’epoca medievale che romana». Nel corso degli ultimi mesi, all’associazione si sono uniti altri giovani, incuriositi dopo aver visto varie rappresentazioni che “Vis et Honor” ha portato in scena. «È importante che i giovani abbiamo sempre qualcosa di utile da fare, soprattutto se si tratta di attività che li arricchiscono culturalmente e umanamente». L’associazione collabora col Comune e anche con la parrocchia del Santissimo Redentore, per la quale ad agosto, in occasione degli eventi dell’estate monserratina, ha fatto la rievocazione del martirio di San Lorenzo e a gennaio quella del martirio di San Sebastiano.

Un successo crescente

Diverse le rappresentazioni anche fuori Monserrato. A luglio dello scorso anno, i suoi giovani iscritti hanno partecipato alla rievocazione di “Sa Battalla” a Sanluri e, a settembre, hanno messo in scena una lotta dell’epoca dell’impero romano in occasione del "Sportcity Day Soleminis", tenutosi nel paese del Sud Sardegna. E ora volano oltre i confini della Sardegna. «Dopo aver visto le foto dei nostri eventi sui social, ci hanno contattato tramite la parrocchia del Santissimo Redentore, direttamente da Roma, dalla Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura, per chiederci di partecipare alla Giornata Laurenziana il 25 aprile», racconta Tiziana Melas. «Rievocheremo il martirio di San Lorenzo. Sarà un onore farlo a Roma, dove questo santo amatissimo è stato ucciso nel 258 dopo l’editto dell’imperatore Valeriano».

RIPRODUZIONE RISERVATA