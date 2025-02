«Storia dell’assaggiatrice di Adolf Hitler» L’opera di Postorino in tournée nell’Isola 

La notizia è che da martedì a sabato l’attesissimo tour teatrale “L’assaggiatrice di Hitler” toccherà la Sardegna. L’attesa è legata all’immenso apprezzamento che il romanzo “Le assaggiatrici” (Feltrinelli, Premio Campiello 2018) della scrittrice (ed editor Einaudi) Rosella Postorino ha saputo generare nel mondo. Una storia vera che l’autrice è andata a scovare tra le pieghe più oscure e inedite del nazismo. Un voce narrante (Rosa Sauer), giovane tedesca, ci porta a conoscere un’alta faccia del male. La vita appesa a un filo: quella di Rosa e quella delle altre nove ragazze addette a mangiare (per forza) i cibi destinati al Führer, quelli che potrebbero essere avvelenati. Così un atto primario (cibarsi) diventa ogni giorno una roulette russa.

Postorino, c’è una doppia attesa a teatro. Quella di chi ha amato il libro e ora attende la messa in scena e quella di chi vuole scoprire “Le assaggiatrici” attraverso la recitazione. Cosa si devono aspettare gli uni e gli altri.

«Chi ha amato il libro troverà la stessa lingua, lo stesso tono, la stessa temperatura, in una dimensione teatrale del tutto non naturalistica. Nella regia di Sandro Mabellini le due attrici, Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, entrambe notevoli in scena, non interpretano infatti un personaggio, ma dànno alternativamente voce a tutti i personaggi del romanzo, che sopravvivono senza alcuna esclusione nella pièce. Intendo dire che nessuna delle due corrisponde a Rosa Sauer, per esempio, ma che entrambe le dànno voce, come dànno voce a ciascuna delle assaggiatrici così come alle SS. Chi non ha letto il libro credo apprezzerà la loro bravura, la scenografia, le luci e il bellissimo ruolo della fisarmonicista Marlene Fuochi. Tutto nello spettacolo è ambiguo, e questo secondo me rende bene, dal punto di vista teatrale, l’ambivalenza che sta al centro del romanzo».

Dal libro alla pièce. Linguaggi diversi ma anche spazi diversi. Ha lavorato alla drammaturgia. Cosa ha dovuto lasciare fuori dalla narrazione e cosa invece ha preferito emergesse con prepotenza?

«Nel lavoro di adattamento fatto con Gianfranco Pedullà, necessariamente di sintesi, tutti i personaggi mantengono il loro spazio, così come le scene chiave. In questo senso, i rapporti di amicizia, solidarietà, ma anche conflitto tra le assaggiatrici emergono tutti. Così come ha uno spazio molto importante il rapporto di Rosa con Ziegler, tenente delle SS: lì il ritmo della pièce si modifica. La terza parte del romanzo è però ridotta a pochissime battute in scena. Questo è il cambiamento maggiore».

Dopo il tour di teatrale arriva un altro appuntamento chiave. Il film.

«Sì, il 27 marzo uscirà in sala il nuovo film di Silvio Soldini, che è tratto appunto da Le assaggiatrici. Sono felice che un autore come Soldini, che ha una precisa, riconoscibile visione cinematografica, abbia lavorato a questa storia, girata in tedesco con tutti attori di lingua tedesca. La cosa incredibile è che Ziegler somiglia tantissimo a come io me l’ero immaginato! Vederlo mi ha quasi commossa».

Ecco. Che impressione le ha fatto.

«Rispetto allo spettacolo teatrale, il film sacrifica alcune scene e personaggi, e il finale è molto diverso, ma in generale sento che lo spirito del libro è salvaguardato. Inoltre, le scene in cui le donne assaggiano sono magnetiche, con inquadrature e cromatismi perfetti, molto claustrofobiche, pieni di tensione: tanto cinematografiche, insomma».

Quante traduzioni e in che paesi è stato tradotto il romanzo?

«Il romanzo è tradotto in più di 30 lingue, credo 33. Tutti i Paesi non li so, perché lingue come inglese, francese e spagnolo sono parlate davvero in tantissime nazioni».

Germania?

«La Germania è l’unico Paese europeo in cui il romanzo non è tradotto, e questo non è un caso».

Come se lo spiega?

«Me lo spiegò una editor tedesca che incontrai alla fiera di Francoforte e che mi riconobbe: mi disse che aveva amato molto il mio romanzo. Ma non lo aveva pubblicato, perché - diceva - in quel momento (era allora il 2019) la sensibilità tedesca richiedeva libri legati più ai processi successivi al Terzo Reich che al regime nazista. Inoltre credo che Rosa sia un personaggio difficile da accettare, soprattutto per un tedesco. Il mio scopo era mettere il lettore nella pelle di una donna con cui era possibile identificarsi, di cui era possibile comprendere desideri e paure, e che però aveva lavorato per il regime nazista. Perché i nazisti sono stati anche persone comuni, ordinarie. Quel che a me interessava di lei - il suo essere complice del male perché ne era vittima - era ciò che la rendeva un personaggio complicato - forse - per la sensibilità dei tedeschi».

