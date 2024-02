Storia dell’asino Aladino  destinato al macello ora stella della pet therapy 

Un incontro speciale, definito salvifico per entrambi i protagonisti, poco casuale ma forse scritto nel destino delle anime per le quali serve un aiuto dal fato. Le suggestioni si mescolano nelle circa novanta pagine che racchiudono la storia straordinaria che Andrea Mameli racconta nel suo libro, “Il suo nome è magia”, edito La Zattera. Lui, Andrea, lo psicologo, l’educatore, che si occupa di riabilitazione e di interventi assistiti con gli animali, e lui, Aladino, un asino, oggi utilizzato con i bambini e le persone che hanno difficoltà di vario genere. Si conoscono a una sagra paesana nella quale Aladino, primo premio della lotteria, sarebbe stato destinato al macello. L’incanto della seconda possibilità è dietro l’angolo, osserva i due personaggi e ci mette lo zampino.

L’incontro

L'evento è la festa degli Antichi Mestieri a Nughes. Andrea Mameli, in piazza Su Connottu, vede l'ambito premio: Aladino. Ecco che con un gruppo di amici attiva un sistema per figurare in tutte le estrazioni. Si collabora in massa per una raccolta fondi, accompagnata da appello social, per una vera e operazione salvataggio di un asino. Se si indovina il peso esatto dell'animale si vince: bisogna assolutamente aggiudicarsi il numero maggiore di biglietti. Le vite di Andrea e Aladino si intrecciano e le loro esistenze cambiano in un attimo. «Ero convinto di aver salvato un asino, non avevo capito che era stato l'asino ad aver salvato me», così l'autore scrive per definire ciò che il suo amico asino ha portato nella sua quotidianità e per darne giusta importanza sceglie ogni parola di questo romanzo breve con grande cura.

Quasi una favola

È sbalorditiva la forza che ha il cuore. Andrea Mameli è un uomo alla ricerca di senso, quando conosce Aladino. Agente di commercio per venti lunghi anni, insoddisfatto, è pronto a nuove opportunità. Aladino, ha quattro anni e con un nome che già è magia. «È molto più intelligente di tanti (in)umani con cui ha avuto a che fare», riferisce tra le righe Andrea, «e il suo spirito di beatitudine è una virtù rara tra bipedi e quadrupedi». In effetti, Andrea narra il rapporto di lunga data instaurato tra l’uomo e l’asino: passi fatti sempre accanto dei più deboli, se si pensa agli schiavi delle Piramidi. E poi fu proprio un asino che scaldò il Bambin Gesù nella grotta di Betlemme. La letteratura lo assunse come personaggio di tanti racconti: i fratelli Grimm, Pinocchio, ad esempio.

Rapporto

Il giovane asino ha il talento dell'accoglienza e attraverso i piccoli gesti crea una relazione unica e costruttiva con i pazienti. Tra le diverse vicende che riconosce Aladino protagonista una fra tutte esprime la fiducia che può sbocciare, anche se tutto pare evitarla. Si racconta di Giorgia, brava a scuola quanto solitaria e lontana da ogni contatto umano. L’amore per gli animali si era spezzato dopo una brutta esperienza e solo Aladino avrebbe potuto ristabilire il giusto equilibrio. La magia fece il suo corso, la piccola di otto anni cominciò a strofinare. Ogni desiderio si esaudì. Le lacrime della sua mamma, attenta a osservare il repentino progresso, non lasciarono più dubbi. Tante le storie di vita ordinaria che testimoniano il bene che Aladino regala alla persone che ha occasione di conoscere: vite unite in un vortice di emozioni positive e di seconde possibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA