26 novembre 2025 alle 00:19

Storia dell’arte e “Racconti alla spina”  

Due appuntamenti da non perdere tra venerdì e sabato in città.

Biblioteca

Venerdì alle 17 in biblioteca, nell’ambito degli incontri “Storie dell’arte” curato dalla direttrice della pinacoteca, Silvia Loddo, sarà presentato il libro “Dall’altra parte. Le donne nell’arte del XX secolo” recentemente pubblicato dall’editore Postmediabooks e curato da Sonia Borsato e Davide Mariani dell’Accademia di belle arti “Mario Sironi” di Sassari.

Medioevo sardo

Prosegue il viaggio della rassegna “Racconti alla Spina – Sorsi di Medioevo sardo”, promossa dall’associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico. La tappa di sabato, organizzata con il birrificio Puddu e la birroteca “Il Gatto con gli stivali”, prevede un programma che unisce esperienza urbana, narrativa storica e degustazione brassicola. Alle 18
trekking urbano medievale a cura di Maura Falchi e Giorgio Garau; alle 20 narrazione e degustazione nella birroteca con “Dame, sante e ribelli – Un Medioevo al femminile… da gustare” a cura di Giuseppina Deligia e Valeria Usai. «La narrazione sarà accompagnata da una degustazione di tre birre e da una cena medievale ispirata a ricette documentate», puntualizzano gli organizzatori. Per prenotazione 329 0444885.

