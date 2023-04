Storia della giudicessa di Cagliari 

Una donna al potere. Timida e riservata, ma determinata a governare in modo efficace. Siamo nella Sardegna del XIII secolo, precisamente a Santa Igia, capitale del giudicato di Cagliari. Sul trono c'è Benedetta. Figlia di Adelasia dei Malaspina e di Guglielmo, marchese di Massa e giudice cagliaritano, a sedici anni sposa Barisone de Serra, figlio del giudice Pietro d'Arborea. A vent'anni, orfana di padre e in mancanza di fratelli, assume il potere. Ed è allora che Rossana Copez, nel suo racconto “Benedetta Judikissa di Càlari”, pubblicato da Janus editore, le dà voce. L'opera, arricchita dalle illustrazioni di Manuela Galletta, è al centro di un progetto che coinvolge la casa editrice, la libreria InKentro e l'associazione Fabbrica Illuminata. Appuntamento oggi, alle 19, nel sito archeologico di Sant’Eulalia, per un reading dell'opera attraverso le voci di Elena Pau e Laura Fortuna. Ingresso 4 euro.

Esperimento

«È un esperimento con cui vorremmo solleticare la curiosità per la storia sarda», spiega Copez. «Questo racconto è rivolto a tutti ma in particolare ai giovani, perché in loro nasca il desiderio di conoscere ciò che hanno intorno». L'attività di scrittrice e la specializzazione in Studi Sardi, in aggiunta a una vita spesa nell'insegnamento, creano un punto di vista privilegiato per la narrazione. «La scuola è il luogo ideale per stimolare l’interesse verso la nostra storia», aggiunge. «I giudicati e chi li ha retti meritano di essere costantemente studiati e approfonditi». Così è nata l'idea di rendere più familiare la figura di Benedetta: «Ho voluto raccontare l'anima di questa donna”, spiega ancora, “che si conosce attraverso le fonti storiche, ma che può essere compresa davvero solo nella sua dimensione umana, fragile». Il racconto si divide in due parti: una, romanzata; l'altra, più breve, è la ricostruzione storica, supportata da studi specifici, in particolare di Gian Giacomo Ortu e Francesco Floris. Nel breve prologo si descrive la Cagliari di oggi, quella che si affaccia sullo stagno di Santa Gilla, circondato da segni di un progresso invadente: “Là sotto”, si legge, “ci sono tesori di storia antica e antichissima”.

Protagonista

La parola passa poi alla protagonista, Benedetta, che racconta con dolcezza mista a pudore la sua storia: pubblica e personale. Viene consacrata giudicessa nel 1214, promettendo di mantenere integro e autonomo il suo Stato. «Il popolo la amava molto», spiega l’autrice, «perché esercitava il potere con gentilezza e rispetto». Una notte, in sogno, le appare un arabo, Rahim, che la mette in guardia dagli uomini affascinanti ma pericolosi: è la premonizione dell'arrivo di Lamberto Visconti, che la sedurrà a tal punto da renderla malleabile come la creta. “Per ogni carezza e ogni bacio otteneva un pezzo di territorio”, ammette Benedetta, rendendosi conto dei suoi errori, pur nella consapevolezza di non saper resistere al pisano. Lui e il fratello Ubaldo vogliono la rocca di Santa Igia, il Castro di Cagliari. E lo avranno, seminando odio, distruzione e oblio. “Col tempo la terra ha ricoperto le glorie del Giudicato di Cagliari”, racconta ancora la giudicessa, “anche io vorrei ricoprire e tacere per sempre i miei errori e la mia debolezza”. L'arabo l'aveva messa in guardia: nel suo destino c'era la parola “fine”. La sua ma anche del giudicato, che scomparirà nel 1258. Oggi resta solo una chiesa, quella di San Pietro dei Pescatori, in viale Trieste, nascosta tra edifici moderni. «Oltre ai danni dei pisani», commenta Copez, «si aggiungono quelli dei contemporanei, cui dobbiamo opporci rinnovando l'interesse per la nostra terra». Da qui un auspicio: «Oltre a Benedetta, ci sono state altre giudicesse: vorrei dare voce anche a loro».