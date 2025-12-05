Storia degli emigrati veneti, premiato il libro di Gianni Sardo 

La storia della bonifica di Arborea sbarca in Campidoglio. Gianni Sardo, imprenditore agricolo, già presidente della coop Produttori e attuale assessore comunale all’Agricoltura è stato premiato a Roma per la sua opera in lingua veneta “Destinazione Arborea, storie di emigrazione dei veneti ad Arborea (On bòcia in Bonifica)”. Il testo ha conquistato il terzo premio al concorso letterario “Salva la tua lingua locale”, promosso dall’Unione nazionale delle Pro Loco. «Il libro di Sardo rappresenta un tributo alla memoria e all’identità culturale dei nuclei familiari veneti che, con sacrificio e determinazione, hanno contribuito alla costruzione della comunità di Arborea», spiega Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA