Storia, cultura e identità A Gavoi “Su Palu de Sa Itria” 

Il viavai che da Gavoi conduce al santuario mariano di Sa Itria, a due passi dalla strada provinciale, è iniziato ormai da giorni, tra la novena e la vita di comunità delle famiglie radunate nei caratteristici “muristenes” in un clima di fede e identità. Vanno avanti da giorni, i festeggiamenti, e oggi c’è un appuntamento attesissimo, “Su Palu de Sa Itria”, il palio promosso dalla sinergia tra il Comitato e la neonata Asd Gavoi Ippica, col patrocinio di Regione, Comune, Bim Taloro e numerosi sponsor privati.

Una cornice suggestiva

Alle 17 il via alla corsa equestre degli angloarabi nel tracciato di “Lidana”, vicino alla chiesetta: è la sfida dei cavalli condotti da grandi fantini, fra cui il veterano Giuseppe Piccinnu e l’ex Palio di Siena Gianluca Fais. Si aggiungono la giovane promessa locale Francesco Pira e l’olianese Marco Bitti. Il montepremi ammonta a 21mila euro, per un appuntamento ricco di storia e cultura, fra vestigia nuragiche, ovili e una folla di appassionati da tutta l’Isola e non solo. «Dopo anni di supporto informale al comitato», racconta il presidente dell’Asd Ippica Gian Michele Lavra, «ci prepariamo a questo primo impegno con grande entusiasmo. Abbiamo ridotto la quota di iscrizione a 100 euro e aumentato il primo premio da 13mila a 15mila euro, inserendo anche il premio per i vincitori di batteria. Il tutto per venire incontro ai proprietari e ai fantini e garantire uno spettacolo emozionante».

Identità e cultura

Si respira un clima di trepidante attesa, e intanto si prepara la pista. «Sarà un percorso agevole, sicuro e impegnativo come deve essere un vero palio», commenta il vicepresidente del sodalizio Tore Zedda, mentre si limano gli ultimi ritocchi per Su Palu che, come da tradizione, si potrà disputare a pelo o con la sella, formula consolidata nella batteria di qualificazione sulla distanza di 1200 metri, prima della finale nei 1600 metri. Nella serata, poi, ancora musica con gli “883 esperience”, l’icona dance anni 90 “Neja” e i balli in piazza. Le manifestazioni equestri proseguiranno nel tardo pomeriggio di domani, con una dimostrazione di addestramento, doma e battesimo della sella a cura dell’istruttore orgolese Andrea Muscau. Dalle 22, poi, le premiazioni della rassegna “Poetas de Barbagia” aperta a poeti e poetesse barbaricini. Un concorso patrocinato dall’Isre in collaborazione con Comune e comitato. «Il nostro ente», dice il presidente Stefano Lavra, «ha sostenuto con convinzione questo premio perché non solo valorizza la poesia in lingua sarda, ma come tutti i premi letterari può svolgere un ruolo cruciale nella promozione e nella salvaguardia della lingua e della nostra cultura».

Il tradizionale rientro

Martedì, spazio a “Su Palieddu de Sos Muristenes” riservato ai fantini gavoesi che si esibiranno sugli asinelli in prove non competitive di abilità. Nella notte, il concerto del gruppo etnico “A Bratzos Tentos”. Si chiude mercoledì con la santa messa delle 17 e “Sa ghirada a caddu”, la sfilata a cavallo dal santuario campestre fino al paese.

