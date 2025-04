Storia, cultura, cibo e natura  

Farà tappa a Bosa e Cuglieri il 24 e 25 maggio la ventinovesima edizione di Monumenti Aperti, organizzata da Imago Mundi. Ha aderito anche la Giunta guidata dal sindaco bosano Alfonso Marras. L’ esecutivo ha confermato la partecipazione all’evento culturale che consentirà di mettere in vetrina i tanti tesori bosani. L’evento “promuove e favorisce la fruizione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio”. Saranno sempre tantissimi i siti visitabili come ad esempio la pinacoteca Antonio Atza, il museo Casa Deriu, il convento del Carmine e il museo delle conce. Previsti anche alcuni itinerari guidati, la formula sarà quella collaudata grazie al sistema di visite condotte da studenti delle scuole e volontari. Per l’organizzazione dell’iniziativa la Giunta ha deciso di impegnare 3mila euro.

Il grande patrimonio artistico e storico della città verrà ancora una volta mostrato e offerto a tutti, visto che Bosa Monumenti Aperti ha rappresentato fin dal suo nascere e continua a essere, uno di quei momenti di grande condivisione fra le forze culturali, sociali e scolastiche cittadine.

Cuglieri

Si rinnova il felice sodalizio tra Cuglieri e Monumenti Aperti per raccontare il centro storico, la montagna, il mare, le tradizioni e i sapori. Si potranno visitare la basilica della Madonna della neve con la sua facciata neogotica e il cimitero monumentale al convento dei Cappuccini, l’ex seminario regionale con il parco e l’annessa Via Crucis al Museo archeologico, la chiesa della Madonna delle Grazie e il convento dei frati Serviti fino al Museo dell’olio della famiglia Zampa. Poi la casa-museo di Mimmia e Tommasina, tra le novità il Museo del telaio Su Telalzu a littos delle sorelle Fara.

Ancora, le domus de janas di Serruggiu, l’antico maniero di Casteddu Etzu e le fonti di Tiu Memmere, la cascata di Massabari, quindi Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo.

Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi con la collaborazione del Comune di Cuglieri, delle associazioni locali e del Centro commerciale naturale. ( s. c. – j. p. )

