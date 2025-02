Storia, arte e cibo: la città in vetrina 

Una vetrina fra storia, cultura e gastronomia. Oristano si mostra al meglio, o quanto meno tenta di farlo, ai visitatori nella festa della città. In coincidenza con la Sartiglia un ventaglio di appuntamenti accompagneranno la giostra e saranno un’opportunità in più per i tanti visitatori attesi dagli organizzatori. «Dai primi dati relativi all’acquisto dei biglietti abbiamo registrato un boom» dice soddisfatto Luca Faedda, assessore alla Cultura.

Cultura e storia

La giostra di Oristano è prima di tutto storia e cultura, senza nulla togliere allo spettacolo offerto dai cavalieri. Affonda le radici nel sedicesimo secolo e i gremi sono riusciti a mantenere intatta l’originalità. Ecco allora che la Fondazione Oristano ha pensato alle visite guidate lungo il percorso della Sartiglia e in città. «Si potrà seguire un percorso storico-artistico di due ore che prevede le tappe al Centro di documentazione e studio sulla Sartiglia, con visita alla cappella del Gremio dei falegnami, piazza Roma con visita alla Torre di Mariano II» spiega Carlo Cuccu, presidente della Fondazione, «Ancora, via Mazzini con visita al percorso della corsa delle pariglie e Torre di Portixedda». Per i bambini la pinacoteca "Carlo Contini" organizza venerdì 21 un laboratorio per creare insieme a loro coloratissime maschere da indossare subito ispirate ai quadri della Pinacoteca. Il palazzo Arcais ospita dal 28 “Il tornio di via Figoli” esposizione delle opere artistiche, a cura dell’assessorato alle Attività produttive guidato da Valentina De Seneen. E ci sarà anche “Mediterranea”, mostra delle creazioni d’arte promossa dalla Camera di commercio che sarà ospitata al teatro San Martino.

La reggia si apre alla città

Il 28 febbraio riapre l’antica Reggia giudicale per ospitare le due mostre che saranno curate da Obler Luperi e dedicate alla storia architettonica della città e all’arte contemporanea. La prima mostra è dedicata alla memoria del ricercatore indipendente Nadir Danieli. Sarà ospitata nell’atrio dell’ex carcere e mette in rapporto due studiosi della storia di Oristano, diversi tra loro ma uniti dalla convergenza delle loro ricerche: Mauro Ferreri (1957-2013) e Gabriele Pettinau (1990). La seconda mostra occuperà l’area delle celle e sarà dedicata all’arte contemporanea con dodici artisti. Partendo dalla citazione dal brano “Space Oddity” di David Bowie si profila un panorama di stelle che appariranno diverse da quelle attese.

Enogastronomia

Storia e cultura sono anche nel cibo. E non potevano mancare i prodotti della zona: riso, vernaccia, olio e bottarga negli eventi promossi dalla Confcommercio. Dal 3 al 7 marzo degustazione gratuita di bottarga, vernaccia e vino coinvolgerà 24 ristoranti. E ancora, La ruota del buongustaio: dal primo al 4 marzo, nel villaggio Sartiglia, in uno stand sarà possibile giocare. Ogni giorno in palio 750 prodotti enogastronomici del territorio forniti da sette produttori e un super premio: una cena del valore di 100 euro in uno dei ristoranti che hanno aderito. L’evento si inserisce nel progetto regionale “Sa mesa nostra”: l’iniziativa sarà inaugurata il 9 marzo a Cagliari e si propone la promozione dei prodotti del territorio e del consumo dei visitatori e dei residenti. Oristano apre il calendario regionale» ha affermato Sara Pintus, direttrice Confcommerio Oristano. «Confcommercio si impegna a valorizzare le bontà enogastronomiche del territorio e a sostenere i ristoratori. Un viaggio nel gusto e nella tradizione, per scoprire i sapori della nostra terra» dichiara Guido Sangaino presidente Fipe Oristano.

