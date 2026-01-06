VaiOnline
Storia antica della Sardegna: incontro su fenici e cartaginesi 

Prosegue l’appuntamento con “Sentieri del tempo. Archeologia per tutti”, il ciclo di conferenze sulla storia antica della Sardegna. Venerdì mattina, alla Mem, ci sarà il quinto incontro e il primo del nuovo anno del programma ideato e promosso dal Gak, il Gruppo archeologico karalitano.

Si parte alle 10 nella sala conferenze della Mediateca. La protagonista sarà Andreina Siddu, che tratterà della colonizzazione fenicia della Sardegna e dell'egemonia cartaginese. Nata a Villamar, Andreina Siddu si è laureata in Lettere classiche con una tesi in archeologia fenicio-punica presso l'università del capoluogo, dove ha conseguito anche il diploma di specializzazione nella stessa disciplina. Ha ricoperto il ruolo di ispettore archeologo fenicio-punico per la Soprintendenza archeologica delle province di Cagliari e Oristano, e contribuito agli scavi nelle necropoli puniche di Monte Luna, a Senorbì e Villamar, e nel nuraghe “Su Mulinu” di Villanovafranca.

Nella sua conversazione di venerdì mattina, ripercorrerà le fasi della colonizzazione fenicia tra l’ottavo e il sesto secolo avanti cristo, l'ascesa dell'egemonia cartaginese e le trasformazioni politiche, economiche e culturali che interessarono l'isola fino alla conquista romana.

Il ciclo di conferenze del Gak era stato inaugurato il 22 ottobre dall’intervento di Giuseppa Tanda dedicato alla preistoria sarda ed è proseguito con quelli delle archeologhe Emerenziana Usai sull'Eneolitico, di Maria Rosaria Manunza su nascita e sviluppo della civiltà nuragica nell'Età del Bronzo, e di Caterina Lilliu sul tardo nuragico e i rapporti col mondo mediterraneo.

