Stordimento ed incanto “Megalopolis” da capire 

In un modo o nell’altro, sapere di Francis Ford Coppola nuovamente al cinema è una notizia che fa rizzare le antenne. Sfuggito ai riflettori per oltre dieci anni, il maestro della Nuova Hollywood cui dobbiamo la leggendaria trilogia de “Il Padrino” non poteva che inaugurare il suo ritorno con un titolo all’altezza dei capolavori passati. Da questa ineludibile esigenza è nato “Megalopolis”, un progetto sfuggito ai radar dopo il tragico attentato alle Torri Gemelle e riesumato alla luce dei più attuali dibattiti in materia di politica e società. Oltre al rifiuto da parte delle grandi majors, costringendo il director ad enormi investimenti privati e all’appoggio di alcuni stretti sostenitori, è stata soprattutto l’anteprima a Cannes a suscitare le prime perplessità sul titolo, tra chi ne ha premiato l’innovazione e chi lo ha bollato come un esperimento folle e autoreferenziale. Penalizzato inoltre da un tiepido riscontro al botteghino, soltanto Coppola e una piccola cerchia di veterani sembrano averne preso le difese: ma il motivo di tale sfiducia risiede nelle problematiche di cui soffre la pellicola o, forse, nel messaggio troppo scomodo che può leggersi tra le sue righe?

La storia

In una realtà alternativa, la città di New Rome mescola al moderno assetto urbano le forme aggraziate della civiltà antica. Motivato a realizzare la metropoli più avanzata dell’umanità, l’architetto Cesar Catilina sfrutta il potere innato di controllo del tempo per sviluppare la tecnologia del Megalon, un elemento capace di fondere i tessuti naturali a quelli artificiali. Il suo progetto trova un fermo oppositore nel sindaco Franklyn Cicero, spinto dai propri interessi a promuovere metodi alternativi per amministrare l’urbe. Ma quando la sensibilità del geniale progettista attirerà lo sguardo di Julia, figlia del primo cittadino, anche il più pericoloso dei tiranni dovrà sottomessi al loro sogno d’amore. La messinscena vistosa e opulenta chiarisce fin da subito le sue intenzioni critiche: rievocando i caratteri apollinei della classicità, gli altolocati coltivano il culto della retorica e il feticismo della forma in un contrasto di vecchio e nuovo, dove l’ostentazione e la provocazione non conoscono misure. Tra citazioni ai pilastri della letteratura e alla prosa shakespeariana, anche le gestualità degli attori sfogano nella teatralità il proprio eccesso, mostrando con atteggiamenti frivoli il frutto una vanità perversa. Citando i grandi nomi della storia, i detentori del potere si affrontano alla stregua di Cicerone e Catilina in senato, con lo scopo di realizzare la propria utopia e placare i morsi laceranti di un insanabile narcisismo. Alla mondanità esibita come su un red carpet hollywoodiano è anteposto il disagio dei reietti, strumentalizzato dal populismo dei prevaricatori che fomentano il disordine col proprio fanatismo e rifiuto delle regole.

La regia

Purtroppo, tale potenza visiva e contenutistica scivola in uno sviluppo confusionario, che travolto dalla portata abnorme della sua confezione manca di chiarire al meglio le azioni dei personaggi e l’incedere degli eventi. Di certo, “Megalopolis” non può considerarsi un film ordinario. Frutto di una ricerca che sfugge ai suoi stessi limiti, mescola stordimento e meraviglia senza soluzione di continuità, ma soprattutto non teme detrattori e non ha paura di esibirsi.

