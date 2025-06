Stopi ai treni, i bus partono prima 

Trenitalia e Arts hanno definito le contromisure per ridurre i disagi che scatteranno fra meno di un mese quando la linea ferroviaria Sulcis Iglesiente – Decimomannu verrà sospesa per importanti lavori di manutenzione e potenziamento. Dal primo luglio e sino al 31 dicembre del 2026 i pendolari che partiranno dalle stazioni ferroviarie di Carbonia, Iglesias e dallo snodo di Villamassargia, dovranno salire su autobus sostitutivi e raggiungere Decimomannu, da cui poi proseguire in treno sino a Cagliari o le destinazioni prescelte. La decisione connessa a lavori non più rinviabili ha destato la preoccupazione dei pendolari e degli amministratori locali. La dirigenza Trenitalia, in attesa di chiarimenti dalla Regione, si è incontrata per dirimere alcune questioni sollevate dai passeggeri e dai sindaci del territorio: intanto il prezzo del biglietto resterà lo stesso (abbonamento o biglietto Trenitalia), poi la conferma che tutti i treni in servizio saranno sostituiti da bus che partiranno sia dalla stazione di Iglesias che da quella di Carbonia.

Gli orari

Chiarimenti importanti anche sulle soste: «Le fermate che verranno effettuate – scrive Trenitalia in una nota – saranno Villamassargia, Siliqua, Decimomannu, da cui si proseguirà in treno». Da Decimomannu in poi sarà tutto come prima. I passeggeri in partenza da Uta avranno un collegamento dedicato per Decimomannu. Aggiunge poi l’azienda di trasporto ferroviario: «Per garantire arrivi a Cagliari in tempi simili a quelli dei treni, tutte le partenze verranno anticipate». Da Carbonia la corsa ferroviaria dura circa 65-70 minuti, da Iglesias 50-55 minuti: «Verranno distribuiti entro pochi giorni – conclude Trenitalia – gli orari di partenza degli autobus da Iglesias, Carbonia e Decimomannu».

Le richieste

In una recente interrogazione al sindaco di Carbonia Pietro Morittu, il consigliere comunale Luca Grussu ha chiesto che Trenitalia e Arst istituiscano in determinati orari collegamenti bus diretti e celeri Carbonia (oppure Iglesias)-aeroporto di Elmas-Cagliari. E gli stessi amministratori del Sulcis Iglesiente hanno sollecitato le aziende del trasporto pubblico affinché non si verifichino alcuni disagi patiti in passato, quando in determinate circostanze gli autobus sostitutivi dei treni si sono rivelati di capienza insufficiente a fronte dei passeggeri da trasportare o privi degli impianti di climatizzazione.

Intanto, provoca dissenso il disservizio alla stazione intermodale di Carbonia: i bagni della saletta d’attesa dei treni sono chiusi da oltre una settimana per un guasto.

