Stop violenza: domani tre flash mob 

“Diciamo insieme, ancora più forte e in modo ancora più visibile, no al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza”.

Dopo gli ultimi violenti episodi accaduti in città e a conclusione di un percorso formativo contro il bullismo e il cyberbullismo realizzato con le ragazze e i ragazzi della scuola media Alfieri, domani sono in programma tre flash mob in tre importanti piazze della città: alle 18,30 in piazza Garibaldi, alle 19 in piazza Costituzione e alle 19,30 in piazza Yenne.

L’organizzazione

Gli studenti vogliono così dimostrare a tutta la cittadinanza che ci si può divertire e si può stare insieme e costruire relazioni, senza violenza e prevaricazione. L’iniziativa è stata realizzata dalla scuola secondaria di primo grado Vittorio Alfieri in collaborazione con l’associazione culturale Lorenzo Perosi di Selargius.

