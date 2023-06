Stop a vetro e lattine nella movida milanese. Un’ordinanza del Comune vieta in undici zone della città, a tutti gli esercizi commerciali, di vendere dalle 22 alle 5 cibi e bevande, alcoliche e non, in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. Permessa la vendita in contenitori di carta o plastica di cibi e bevande, anche alla spina, e l'uso del vetro all'interno dei locali.