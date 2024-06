«Stop veti, Pd perno dell’alternativa» 

All’indomani dei ballottaggi, è la segretaria del Pd Elly Schlein a dare la sveglia al centrosinistra. E la melodia ha più o meno lo stesso suono di quelle parole scandite dalla piazza delle opposizioni una settimana fa: «Unità, unità». La leader non ha dubbi: le urne hanno dimostrato che, «con il campo progressista unito si possono battere le destre». Un refrain su cui Schlein batte da tempo. Quella «linea testardamente unitaria» che oggi per la segretaria si traduce in un appello netto alla «convergenza» di tutte le forze di opposizione. Cita M5S, Avs e le «forze moderate». E avverte: «Il Pd è il perno indiscusso delle opposizioni, siamo pronti a costruire l’alternativa, ma basta veti». Schlein, il colloquio con Giuseppe Conte per commentare i risultati elettorali, parla di «un rapporto quotidiano e costante» con il presidente M5S. Tra gli stessi vertici del Movimento si sottolinea un dialogo che procede spedito tra i progressisti. Accelerazione data sì dalle alleanze sui territori, ma anche dalle battaglie contro l’Autonomia e il Premierato. In area pentastellata, però, sull’analisi del voto si precisa il ruolo giocato dai 5 Stelle. Si vince quando si sta insieme con convinzione e progettualità, è il ragionamento, fare i junior partner del Pd è una prospettiva «non è contemplata». Con le dovute cautele, insomma, la linea tracciata a Campo Marzio appare chiara.

