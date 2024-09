«Stop sperperi»: manovra blindata 

L’intesa sulle nomine Rai, poi la delicata trattativa con Bruxelles sui balneari. Giorgia Meloni spera di risolvere questi due dossier in settimana, mentre sull’asse Palazzo Chigi-Mef si prepara il Piano strutturale di medio termine da presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre, base per una manovra «senza sperperi».

Fitto al lavoro

Oltre a quella con gli alleati (e in particolare con la Lega) la premier cercherà l’intesa sui vertici Rai anche con le opposizioni, per avere i voti necessari in commissione di Vigilanza sulla presidente Simona Agnes. Ma sono giorni decisivi anche per la riforma delle concessioni balneari. Ci sta lavorando il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, una delle sue ultime missioni prima di trasferirsi fra un paio di mesi a Bruxelles come commissario europeo. L’idea è concedere brevi proroghe (massimo fino al 2027, secondo un’ipotesi) a cui si può accedere con criteri stringenti, e indennizzi per i concessionari uscenti a carico di quelli nuovi. Sul tavolo anche il tema delle prelazioni, in una trattativa dai risvolti delicati, perché nella maggioranza c’è chi ha ripetutamente promesso una soluzione indolore ai balneari, categoria da sempre generalmente vicina al centrodestra. Non è escluso che arrivi nei primi giorni della settimana il decreto finalizzato a bloccare la procedura di infrazione. Ma c’è cautela: già nel 2010, nel governo Berlusconi, Fitto era arrivato a un’ipotesi di soluzione con Bruxelles, sfumata per lo stop della Lega.

La trattativa

Intanto Meloni conduce in prima persona il negoziato con Ursula von der Leyen per assicurare al commissario italiano una delle vicepresidenze esecutive. A Bruxelles aspettano soprattutto di verificare la traiettoria di spesa che sarà contenuta nel Piano strutturale settennale in via di definizione. «Sono convinta, lo sono sempre stata, che gli italiani vogliano un governo che abbia il coraggio di cambiare quello che non funziona. Che concentri le risorse su quello che è importante senza sperperarle. Che rappresenti l’Italia nel mondo con autorevolezza e affidabilità», ha detto la premier commentando un sondaggio di Affaritaliani.it che la premia. Le opposizioni contestano il mancato coinvolgimento sul Piano, che inevitabilmente avrà effetti oltre questa legislatura: «Continuano a distrarci con le loro divisioni - accusa la leader del Pd Elly Schlein - Non hanno fatto un confronto con opposizioni, parti sociali, sindacati, imprese, terzo settore per definire la politica economica del Paese per i prossimi sette anni». La manovra pone certamente un tema di risorse, si ammette nell’esecutivo: i 25 miliardi da cui si parte costringono a concentrarsi sulle priorità. Per questo la premier in Consiglio dei ministri venerdì ha esortato la squadra alla prudenza nella comunicazione, e lo stesso farà in queste settimane con i gruppi parlamentari.

