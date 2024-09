«Stop speculazione, la bellezza dell’Isola non è negoziabile» 

Le guide ambientali dicono no all’eolico. Letizia Marongiu, presidente di Confguide Nuoro-Ogliastra, realtà nella sfera di Confcommercio, alza le barricate contro la speculazione energetica in Sardegna. Le parole dell’attivista, che coordina un gruppo fondato nel 2015, riflettono un attaccamento al territorio e una determinazione a preservare bellezza e integrità dell’ecosistema isolano per le generazioni future.

Parole forti

«La bellezza della Sardegna - dice Marongiu - non è negoziabile, è la nostra ricchezza. È la base su cui si fonda la nostra cultura e la nostra economia». In altri termini, l’Isola non è in vendita. «La Sardegna è molto più di un semplice terreno su cui sviluppare impianti eolici e fotovoltaici. È un’entità vivente, un ecosistema complesso che va ben oltre la sua geografia fisica», dichiara la presidente di Confguide, che costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici.

Posizione netta

Le guide ambientali e quelle escursionistiche hanno costruito il loro lavoro sul patrimonio naturale inestimabile, i paesaggi incontaminati, le tradizioni secolari. «Ogni giorno - racconta Marongiu - accompagniamo visitatori da tutto il mondo a scoprire l’autenticità di una terra che ha saputo conservare intatti i suoi tesori, e lo facciamo con orgoglio e dedizione. Questi valori non sono solo il cuore della nostra professione, ma rappresentano anche l’anima della Sardegna stessa. Mi sento in dovere di prendere una posizione chiara e ferma riguardo alla crescente preoccupazione per la speculazione energetica. Quando parliamo di sviluppo energetico, non possiamo considerare la Sardegna come un mero spazio geografico da sfruttare. Ogni decisione deve tenere conto di questo complesso tessuto naturale, storico, culturale e umano».

Cultura ambientale

Letizia Marongiu spiega l’impatto della speculazione energetica sull’attività che presiede. Lo fa citando Paolo Palimodde, guida turistica e ambientale escursionistica che ha fatto dell’area geografica di Monte Maccione, nel territorio di Oliena, il cuore della sua attività da trent’anni a questa parte. «Paolo dice che “noi viviamo proponendo esperienze in un ambiente incontaminato. L’attrattiva dei nostri paesaggi e delle nostre tradizioni è ciò che alimenta l’interesse dei visitatori e, di conseguenza, l’economia legata al turismo. Il nostro lavoro è una missione: far conoscere al mondo un’Isola che non è solo una destinazione turistica, ma un luogo sacro, che vive nel cuore di chi la abita e ama”».

Alzata di scudi

Confguide assume una posizione precisa sul tema. «La nostra preoccupazione principale è che l'incontrollata proliferazione di progetti eolici e fotovoltaici, spesso promossi senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali e senza una valutazione rigorosa degli impatti ambientali e sociali, rischia di compromettere irreparabilmente il nostro paesaggio e il nostro modo di vivere». Marongiu si fa portavoce degli iscritti. Sono tutti pronti a sollevare gli scudi: «Chi propone questi impianti non vive qui, non ha legami profondi con il territorio e non subisce direttamente le conseguenze delle decisioni prese. È quindi essenziale che le voci di chi vive e lavora qui siano ascoltate e rispettate».