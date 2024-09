Stop revocato, il Luchia torna sotto sfratto 

“Al mancato pagamento del canone nei termini stabiliti, consegue la decadenza della concessione”. Citando il regolamento comunale che disciplina il canone patrimoniale di occupazione, i giudici del Tar Sardegna hanno rigettato l’istanza cautelare presentata dalla società “La Bellavista di Lai Luisella & C” che gestisce il chiosco “Luchia” a Buoncammino, non concedendo dunque la sospensiva all’ordine di rimuovere il chiosco davanti a via Belvedere.

La camera di consiglio

Lo scorso 11 giugno il Comune aveva intimato alla società la rimozione entro 30 giorni dei manufatti del bar e il ripristino dello stato dei luoghi della piazza intitolata a Fernando Pilia. In via d’urgenza, il giudice delegato Oscar Marongiu aveva sospeso il provvedimento sino alla trattazione dell’istanza cautelare, prevista per mercoledì. A riunirsi per decidere se congelare l’ordine di rimozione del chiosco è stato il collegio della Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta da Marco Buricelli, affiancato dai consiglieri Gabriele Serra e Roberto Montixi.

L’ordine del Comune

La decadenza della concessione del suolo pubblico al chiosco-bar, rilasciata nel 2021, era stata decisa per una serie di presunte violazioni contestate nel tempo dall’Ufficio Patrimonio del Comune alla Ditta Sardonyc di Claudio Ara che ha in locazione il chiosco dalla società ricorrente. Tra le contestazioni, a quanto pare, tavolini e sedie sistemati oltre lo spazio consentito, fioriere piazzate senza autorizzazione, dj che avrebbero messo musica in violazione del piano acustico e l’accusa di canoni non versati e multe non pagate. Contro il provvedimento l’azienda che aveva ottenuto lo spazio in concessione dal Comune ha presentato ricorso al Tar con gli avvocati Federico e Gabriele Melis, mentre l’Ente è stato assistito dalla legale Francesca Frau.

La decisione

«Non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare», hanno sentenziato i giudici amministrativi al termine della camera di consiglio, condannando anche il ricorrente a pagare mille euro di spese del giudizio. Secondo il Tar il concessionario risponde direttamente dei presunti «abusi abusi commessi dal soggetto al quale ha affidato la gestione delle attività nell'ambito della concessione». Nel caso specifico, poi, l’azienda sarebbe stata informata dei fatti contestati al gestore fin dal 21 novembre 2023, quando gli uffici comunali avevano notificato l’avvio del procedimento di decadenza della concessione per le infrazioni reiterate nel 2024.

