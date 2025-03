Stop protezione, Turetta diventa detenuto comune 

Verona. Mentre il presidente della Corte d’assise veneziana proroga di 40 giorni il deposito delle motivazioni della sentenza, che quindi arriveranno a metà aprile, Filippo Turetta diventa un detenuto comune. Il 23enne all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin è stato trasferito dalla sezione “protetti” della casa circondariale di Montorio alla quarta sezione, quella dei “definitivi”, considerata piuttosto tranquilla. Turetta aveva trascorso il primo anno di carcere nell’infermeria e poi nella sezione riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, sottoposti alla massima sicurezza. Il trasferimento, dovuto principalmente al sovraffollamento della terza sezione, ha allertato i difensori del giovane, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, che hanno inviato una segnalazione alla direzione del carcere, e per conoscenza alla Corte d’Assise e alla Procura di Venezia, per richiamare la necessità di «una particolare attenzione del detenuto in questo momento».

