«Stop populismi», Pence sfida Trump per la nomination alle presidenziali 

Washington. Mike Pence scende in campo e sfida Donald Trump per la nomination repubblicana. L’ex vicepresidente ha depositato le carte alla commissione elettorale ufficializzando la candidatura in vista dell’annuncio formale domani, giorno del suo 64esimo compleanno, in Iowa. Con Pence si apre una settimana di fuoco per gli aspiranti repubblicani alla Casa Bianca: sono attese a giorni le candidature di Chris Christie e di Doug Burgum, con le quali la platea salirà a 12 pretendenti. Ma la corsa di Pence ha un alto valore simbolico, visto che il suo principale avversario è il suo ex capo, col quale tra l’altroha rotto. «Dobbiamo evitare di lasciarci conquistare dal canto delle sirene del populismo», ha detto Pence negli ultimi giorni in Iowa, roccaforte conservatrice e primo Stato a votare nelle primarie repubblicane. Accompagnato dalle moglie, Pence si è presentato agli elettori e si è concesso un giro su una Harley-Davidson, sua passione mai nascosta, in occasione dell’evento Roast and Ride.

