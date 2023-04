Stop per Zappa e allora Di Pardo  ha la sua chance  

Il suo 2023 da incubo è tutto nei 9 minuti finali della partita col Brescia. Unico squarcio di luce per un Alessandro Di Pardo che dentro l'uovo di Pasqua potrebbe finalmente ritrovare una chance da titolare, vista la squalifica di Gabriele Zappa. Una rinascita per un giocatore rimasto nel tunnel per quasi un girone, assediato da problemi fisici e scivolato nelle gerarchie del nuovo allenatore Claudio Ranieri.

Di Pardo, riminese, classe '99, è arrivato in Sardegna in estate dopo la sua prima stagione da professionista in B, un girone a Vicenza e l'altro a Cosenza, con il marchio Juventus sulla pelle e una salvezza ottenuta con i calabresi di Bisoli in un drammatico spareggio di playout proprio contro i biancorossi vicentini. Il Cagliari è andato a pescarlo nella real casa bianconera, acquisto in prestito con diritto riscatto che diventa obbligo in caso di promozione. Centrocampista, mezzala e quinto di destra, subito in campo a Como, 90' con più ombre che luci, poi la mazzata di Ferrara, espulso dopo 31' e l'uscita di scena che somiglia a una bocciatura. Ma Di Pardo ha saputo cogliere l'attimo quando è stato richiamato in campo, a Marassi contro il Genoa. Liverani lo ha ripromosso titolare per otto partite, con Zappa scivolato nelle retrovie. A Terni, lo scorso 7 dicembre, in tribuna erano presenti alcuni osservatori dell'Atalanta su mandato di Gasperini. Ma al “Liberati” Di Pardo parte dalla panchina, gioca solo gli ultimi minuti, che saranno anche gli ultimi per tanto tempo.

Il tunnel

Un fastidio agli adduttori che diventa un tormento. Di Pardo finisce nella lista dei lungodegenti. Oggi in panchina c'è Ranieri e Zappa, centimetro dopo centimetro, si è guadagnato la fiducia dell'allenatore e si mette pure a segnare. Ma il cartellino giallo della partita col Südtirol regala una nuova chance e Di Pardo non può sprecarla. Contro il Pisa potrebbe tornare nell'undici titolare, in una difesa inedita. L'ultima volta dal primo minuto risale al 3 dicembre, nell'amichevole di Villacidro ha mostrato di avere ancora parecchia ruggine addosso, ma a Pisa non può sbagliare e dovrà dimostrare che nella corsa alla Serie A può dare il suo contributo.