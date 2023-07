Stop (per ora) alla spiaggia per i disabili 

Stop, per ora, alla spiaggia inclusiva inaugurata lo scorso anno a San Giovanni dall’associazione Domu Mia (col patrocinio del Comune). Il motivo sarebbe il posizionamento della piattaforma in legno che accoglie i bagnanti: Domu Mia la vuole al centro della spiaggia (come nel 2022), il Comune ha indicato la porzione dell’arenile vicino alla peschiera. Una divergenza che è sfociata in uno scontro duro tra Ninni Santus, presidente di Domu Mia, e il sindaco di Muravera Salvatore Piu.

La protesta

«Nonostante un primo incontro positivo col Comune – spiega Santus – subito dopo ci hanno imposto un luogo limitrofo alla peschiera con pericolo alla balneazione. Questo ha fatto venir meno la fiducia per una definizione positiva dell’iter burocratico. Sembra ci sia la volontà di relegare ad un ghetto le persone con disabilità». Per Santus è inaudito quanto sta accadendo: «Lo scorso anno un tratto centrale della spiaggia è stato animato con un ottimo impatto sociale e turistico. Quest’anno i sarrabesi ci chiedono quando sarà riattivata la spiaggia inclusiva ma se il Comune non concede il patrocinio gratuito e la Regione non dice sì non si può andare avanti. È impensabile bloccare un servizio che garantisce la possibilità ai più fragili di andare al mare». Santus, inoltre, lamenta il silenzio della Regione, l’ente che ha la competenza per il rilascio delle autorizzazioni: «Restiamo in attesa di capire come procedere per una iniziativa sociale che guarda a tutti e soprattutto a chi, da anni, gli viene negato il diritto di godere del mare della Sardegna».

Il sindaco

Tutt’altra la versione del sindaco di Muravera Salvatore Piu che accusa Santus di grave scorrettezza: «La spiaggia inclusiva si farà – spiega – ma i volontari di Domu Mia rispettino gli impegni presi lo scorso febbraio, e cioè di utilizzare un altro tratto di spiaggia più idoneo». Piu aggiunge che «noi e Domu Mia, alla presenza di testimoni, convenimmo per una porzione di spiaggia dove poter offrire più servizi con ampio parcheggio, allacci per l’acqua e bagni chimici. Abbiamo già posizionato lì la nuova passerella». Quanto ad eventuali pericoli «sono falsità – taglia corto Piu – non esiste alcun divieto di balneazione, è un tratto sicuro. La verità è che Domu Mia, non so per quale ragione, ha voluto forzare la mano presentando alla Regione lo stesso progetto dello scorso anno».

Santus non ci sta: «Ci mostrino un documento – conclude – che dica che noi eravamo d’accordo a spostare il luogo. Dopo l’incontro di febbraio abbiamo ritenuto inadeguata la proposta del Comune. Il Comune vuole comunque spostarci? Allora la facciano loro la spiaggia inclusiva».

Il sindaco Piu rilancia: «Non la fanno? La faremo noi. Di certo questa vicenda denota l’incapacità di taluni a mantenere impegni e parole date».

Per fare chiarezza la minoranza guidata da Valerio Boi ha chiesto la convocazione della commissione urbanistica: «L’amministrazione comunale – dice Boi - renda disponibili i documenti che ha citato e venga convocato anche il rappresentante di Domu Mia per le sue controdeduzioni».

