«Stop per motivi tecnici, ci scusiamo per il disagio» 

Loro non hanno aperto. Non lo hanno potuto fare «perché non abbiamo avuto il tempo necessario per allestire i box», dicono. Ma niente polemiche, stavolta. Perché la “prima” del mercato di piazza Nazzari vuole essere comunque una festa anche per loro. «Abbiamo avuto problemi tecnici sulla gancera della cella frigo, non potendo appendere la carne non potevamo neanche lavorarla», dice Antonio Cabras, titolare di una macelleria all’ingresso in via Sant’Alenixedda. «Sono rimasto un po’ penalizzato rispetto ad altri che forse si sono mossi prima», aggiunge.

La gancera che manca è il problema che accomuna la gran parte dei titolari di macelleria che ieri non sono riusciti a tornare al lavoro dopo le due settimane di stop. «Mi dispiace non aver potuto aprire in questa giornata di inaugurazione», dice Bruno Orani. «A questo punto aprirò la prossima settimana perché tra tempi necessari per la gancera da parte del fabbro e quelli legati all’ordine della carne, ci passera tutta la settimana», aggiunge.

Tra i box di carne chiusi ce n’è uno che avverte i clienti con dei palloncini a forma di cuori e un messaggio all’interno: «Questo box aprirà nei prossimi giorni, ci scusiamo per il disagio. Grazie». ( ma. mad. )

