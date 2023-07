Stop per Massidda, negli uffici senza capi si rischia la paralisi 

Vacanza, in Regione, per un segretario generale e sette direttori generali. L’estate, però, non c’entra: i posti sono liberi perché chi li occupava non può più farlo. Lo stabilisce la legge, secondo l’interpretazione data dall’avvocatura di viale Trento. Nessuno ha intenzione di fare forzature, visto il percorso verso il palazzo di giustizia cagliaritano imboccato da alcune vicende legate proprio a nomine e incarichi. Il rischio concreto è quello di un ulteriore rallentamento, se possibile, della macchina amministrativa. O dello stallo totale.

Il segretario generale

Tutto parte dalla posizione del segretario generale: dopo la scadenza dell’incarico dell’ex giudice del Tar Francesco Scano e la rinuncia, a febbraio, di Giuseppe Luigi Cucca, la scelta della Giunta era ricaduta su Gabriella Massidda. Dirigente regionale di lungo corso, aveva accettato di ricoprire il ruolo di massimo vertice del castello di uffici messo in piedi con la riforma degli staff voluta dal presidente Christian Solinas. Ma dal primo giugno è andata in pensione. E a vanificare gli atti da lei sottoscritti fino a tre giorni fa è arrivato un primo parere dell’avvocatura, chiesto dall’assessora al Personale Andreina Farris: Massidda non può esercitare le funzioni, è stato il verdetto. E la sua casella è rimasta vuota.

I direttori

Uno stop con effetti a cascata, su vari assessorati. Perché la stessa legge che ha introdotto quella figura prevede anche che «il segretario regionale sovraintende alla istruttoria della nomina (...) dei direttori generali». Ed ecco il problema: due giorni fa sono scaduti gli incarichi di sette Dg. Quelli dei Lavori pubblici, Pubblica istruzione, Beni Culturali, Affari generali e innovazione, Servizi finanziari, Personale e, proprio all’inizio della stagione calda degli incendi, quello della Protezione Civile. Sterilizzato il potere gestionale di Massidda, gli assessori hanno posto il problema: «Possiamo prorogare i loro incarichi? O cosa dobbiamo fare?». Si sono trovati senza uomini (e donne) di fiducia alla guida degli uffici, pronti a tradurre in atti concreti gli input politici. Così si sono rivolti alla collega Farris, competente per materia, che lo stesso giorno, il 29, ha girato il quesito agli avvocati della Regione, gli unici deputati a dare pareri. I legali hanno impiegato 24 ore per rispondere.

Il parere legale

La loro conclusione è inequivocabile: «Non si rinvengono i presupposti giuridici per disporre la proroga della scadenza degli incarichi. Diversamente operando», è l’avvertimento in chiusura, sottoscritto dagli avvocati Floriana Pinna e Giovanni Parisi, «si introdurrebbe una nuova disciplina di un ufficio amministrativo non prevista, e inoltre non conforme alla disposizione legislativa specifica per la fattispecie in esame». Niente da fare, quindi: i direttori generali scaduti non possono tornare al loro posto. Nel documento, recapitato anche a tutta la Giunta, c’è anche un richiamo alla Costituzione e, ovvio, alla legge sul settore. Che prevede il rispetto del principio della continuità dell’azione amministrativa: qualcuno deve firmare gli atti. Gli assessori hanno la possibilità di nominare, con decreto, un direttore generale, ma solo attingendo tra i dirigenti del sistema Regione. Altrimenti il ruolo sarà ricoperto dal più anziano di loro. Sono esclusi gli esterni. Il rapporto di stretta fiducia potrebbe mancare. Ma l’alternativa è la paralisi totale.

