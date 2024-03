«Stop pellicce», protesta degli animalisti 

La protesta organizzata in tutto il mondo contro l’utilizzo delle pellicce (fur-free) nelle collezioni di moda approda in città. Ieri sera, infatti, un gruppo di attivisti delle associazioni animaliste ha organizzato un sit in nel Largo contro l’utilizzo delle pellicce animali «anacronistiche e fuori luogo nella società moderna». L’appello è affinché venga adottata una politica fur-free. A guidare la campagna sono le associazioni animaliste Humane society international, Humane society of the United States e le organizzazioni della Fur Free alliance presenti in 35 Paesi.

Visoni, volpi e cani procione vengono allevati in gabbie piccole per tutta la loro vita, privati della possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali, per poi essere crudelmente uccisi per elettrocuzione o asfissia da gas e quindi scuoiati. La produzione di pellicce è anche devastante per l’ambiente e rappresenta un rischio per la salute pubblica. Da qui l’appello: fermatevi.

