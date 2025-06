Stop non rispettato: auto contro moto 

Incidente stradale ieri mattina a Castiadas col coinvolgimento di turisti inglesi e milanesi. Ad avere le conseguenze peggiori, un 71enne inglese che era alla guida di una moto sulla quale viaggiava anche la moglie. Il pensionato è stato subito soccorso e accompagnato al Brotzu con l’elisoccorso, in codice rosso: ha riportato fratture varie ma per fortuna non corre pericolo di vita. In ospedale è finita anche la moglie, in codice giallo. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge.

L'auto, una Ford Focus proveniente da via San Pietro e diretta verso Cala Sinzias, guidata da un turista milanese, non avrebbe rispettato lo stop, finendo sulla moto degli inglesi che viaggiavano da Costa Rei verso Villasimius. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA