Stop musica, nuovi guai per il Touch 

Stop alla musica nella discoteca Touch, sul lungomare di Alghero. L’Ufficio della polizia giudiziaria dei vigili urbani, su segnalazione di numerosi residenti, ha eseguito una serie di accertamenti, coordinati dalla pm Enrica Angioni, indagini che si sono chiuse con il sequestro dell’attrezzatura per la diffusione sonora della discoteca, già al centro di accertamenti da parte delle forze dell’ordine per un episodio di pestaggio avvenuto la scorsa estate. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sassari. Il provvedimento arriva dopo la chiusura di due settimane disposta dal questore di Sassari subito dopo i fatti di ferragosto, quando era scattata una denuncia di aggressione ai danni di un ragazzo. L’altro ieri i vigili urbani hanno portato via gli impianti per la diffusione della musica, contestando ai gestori l’inquinamento acustico.(c.fi.)

