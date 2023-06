Stop estivo delle mense universitarie 

Con la fine dell’anno accademico la maggior parte degli studenti fuori sede ritorna a casa, nei luoghi d’origine. Per questo l’Ersu, visto il drastico calo dei frequentatori, chiuderà le mense per il periodo estivo.Ecco il calendario di chiusura stabilito dal direttore del Servizio studenti Sergio De Benedictis: via Sulcisarà chiusa dal 1 luglio al 17 settembre; via Trentino osserverà lo stop dal 29 luglio al 4 settembre; nella mensa di piazza Michelangelo il servizio sarà interrotto dal 30 luglio al 4 settembre; la mensa della Cittadella universitaria di Monserratoarà chiusa dal 1 luglio a data da stabilirsi.

Rimane il grande nodo della mensa di via Premuda,un tempo fiore all’occhiello dell’Ersu. Da tempo i lavori di ristrutturazione sono bloccati per il forfait della società che si era aggiudicata l’appalto. Aggiudicazione alla quale avevano rinunciato anche la seconda e terza classificata. Ora sono in corso le procedure per una nuova gara.

