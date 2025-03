«Stop e limiti di velocità non bastano» 

La rivoluzione, per il momento, non decolla. Nonostante i sei nuovi stop e il limite di velocità a 30 chilometri orari, i pericoli causati dalle auto troppo veloci in via Marco Claudio Marcello non accennano a diminuire. Ancora resistenti al cambiamento gli automobilisti che ogni giorno la attraversano, passando a filo con i pedoni e i portoni delle abitazioni. I tanti disagi dei residenti, che erano arrivati a sentirsi prigionieri nelle proprie case, li avevano spinti a formare un comitato spontaneo e raccogliere le firme per chiedere modifiche alla viabilità e limitare i troppi rischi.

Troppe infrazioni

Dopo un anno di trattative, il Comune è intervenuto un mese fa apponendo la nuova segnaletica orizzontale e verticale, con l’obiettivo di costringere gli autisti a rallentare e fermarsi in corrispondenza dei vari incroci, limitando così anche le brusche accelerazioni. «Ma gli stop non vengono rispettati, molti nemmeno rallentano e non viene data la precedenza», spiega Gianni Addis, portavoce del comitato spontaneo. «Visto che la situazione di pericolo non è migliorata, abbiamo chiesto un nuovo incontro ai vigili e al Comune per valutare l’efficacia dell’intervento, che per noi non è stato risolutivo». Uno degli stop maggiormente ignorati è quello in prossimità della scuola dell’infanzia presente sulla strada. Un’area in cui transitano a piedi tantissime famiglie con bambini piccoli. «C’è bisogno anche di maggiori controlli, magari con delle telecamere», continua Addis. La soluzione auspicata dal comitato e proposta al Comune non prevedeva gli stop ma un cambiamento del senso di marcia a metà via. Un cambiamento che, oltre a limitare i pericoli per la velocità eccessiva, potrebbe anche far diminuire il numero di auto che transitano in via Marcello, ritenuto eccessivo per una strada così stretta.

L’assessore

In ogni caso, per il Comune è ancora presto per valutare l’efficacia del provvedimento, visto che la sperimentazione durerà un anno, con le prime analisi sull’utilità dopo sei mesi. «Le persone devono abituarsi, dopo così poco tempo non si può ancora stabilire che il cambiamento non vada bene», spiega l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi. «Una modifica dei sensi di marcia come quella richiesta dai cittadini dovrebbe comunque passare dal Consiglio comunale, e si dovrebbe sentire il parere del resto del quartiere. In ogni caso», continua l’assessore, «con gli stop a ogni intersezione le auto devono rallentare e non hanno il tempo per accelerare, se le persone non rispettano la segnaletica sono passibili di sanzione».

