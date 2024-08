Stop di quattro giorni negli uffici comunali 

Quattro giorni di chiusura per gli uffici comunali, complice la giornata di Ferragosto che quest’anno cade di giovedì. Un’ordinanza del sindaco Massimo Zedda, sulla base di altre precedenti per ridurre le spese degli enti pubblici, prevede che nella giornata di venerdì (16 agosto) il personale del Municipio faccia il cosiddetto “ponte”, e dunque sarà libero per quattro giorni consecutivi in quanto il sabato non è giornata lavorativa per gli uffici comunali.

I servizi essenziali

Ovviamente, il provvedimento del sindaco non si applica agli uffici che erogano i servizi pubblici essenziali e ai servizi comunali che, in funzione delle proprie competenze, siano tenuti a garantire adempimenti per particolari ed improrogabili esigenze di servizio durante le giornate feriali. È il caso soprattutto della Polizia locale, ma sono diversi altri i servizi che continueranno a essere erogati in quanto legati a diversi tipi di emergenza.

Risparmio

La chiusura degli uffici è dunque motivata dalla necessità di ridurre la spesa pubblica e di adottare provvedimenti diretti al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolare durante le giornate caratterizzate da una consistente riduzione di unità di personale in servizio e della domanda da parte dell'utenza. Nella giornata del 16 agosto, infatti, è statisticamente confermata una minore affluenza di pubblico presso gli uffici comunali a causa delle giornate festive precedenti. Sono, comunque, salvaguardate l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

