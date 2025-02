Stop della Provincia, Consorzio al lavoro 

Le operazioni di collaudo e di accensione dell’impianto di termovalorizzazione di Tossilo, avviate il 30 gennaio con il conferimento dei rifiuti da 147 Comuni del centro e nord della Sardegna, sono state sospese dopo il clamoroso stop imposto dalla Provincia, che ha messo 20 condizioni e rilevato criticità importanti. Nessuna contrarietà è stata rilevata sulla lettera e sulle richieste della Provincia.

«La Provincia - dice l’amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini - darà il suo contributo affinché si proceda con la massima sicurezza». Nessuna obiezione da parte del Consorzio industriale. «Abbiamo subito avviato le procedure per mettere in atto le richieste dalla Provincia - dice il presidente della Tossilo spa, Mario Zacchino, commissario liquidatore del Consorzio industriale di Macomer - questo per risolvere quanto prima le criticità rilevate e avviare gli impianti nella dovuta sicurezza, legate anche all’ambiente e nell’osservazione delle norme in materia. Ovviamente ci vorranno i tempi necessari». L’intento è quello di riavviare al più presto le operazioni di collaudo, secondo il programma stabilito. La situazione, assieme alla lettera inviata dalla Provincia al Consorzio industriale di Macomer, è stata affrontata dai dieci sindaci dell’Unione dei Comuni del Marghine. «Non c'è un documento unitario - dice il presidente, Franco Scanu, sindaco di Sindia - siamo d’accordo però che l’impianto di Tossilo possa essere avviato con le garanzie ben definite, salvaguardando la salute di chi vi lavora, del territorio e dell’ambiente. Questo per il bene di tutti».

