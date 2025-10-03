Stop del Garante all’app che spoglia le persone 

Roma. Il Garante per la protezione dei dati personali si muove contro l’app Clothoff, l’applicazione che “spoglia le persone”. Il provvedimento, disposto in via d’urgenza e con effetto immediato, limita provvisoriamente per la società che gestisce l’app (sede nelle Isole Vergini Britanniche) il trattamento dei dati personali degli utenti italiani. Clothoff è una delle cosiddette “app di nudificazione”: i deepnude, sottocategoria dei deepfake, sono immagini create dall’IA, molto difficile distinguere da quelle vere protagoniste. Sono usate per rendere i soggetti presi di mira protagonisti di contenuti sessuali di ogni tipo, pornografia compresa, “spogliandoli” artificialmente oppure innestandone il viso su un corpo altrui, ritratto in una qualunque situazione di natura sessuale. Sono le donne e i minorenni, addirittura i bambini, le vittime più frequenti di queste falsificazioni, un fenomeno che per il garante genera «un vero e proprio allarme sociale». Minorenni erano ad esempio i protagonisti della denuncia dello scorso anno nei confronti di Bikinioff, altra app di deepnude, poi indagati per molestie sessuali dopo aver preso delle foto di due compagne per pubblicarle attraverso l’applicazione. In questo caso, come accade spesso, le foto erano state poi condivise attraverso chat e social e, in poche ore, erano diventate virali nell’istituto di Latina.

