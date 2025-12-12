VaiOnline
Sassari.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Stop del Comune all’allevamento di maiali 

Stop all’allevamento di maiali a Caniga. Il Comune ha informato ieri di aver annullato in autotutela le due Dichiarazioni uniche abilitative presentate a ottobre dai soggetti economici della filiera "Il Grugno". Misura presa in seguito agli accertamenti fatti dal settore Ambiente della Città Metropolitana una volta ricevuta la documentazione da Palazzo Ducale. Gli uffici avevano chiesto chiarimenti ai diretti interessati sulle emissioni e sollecitato in seguito, secondo quanto riferito dal Comune, “l’interdizione dell’intervento”. «Non ne sappiamo nulla», rispondono Andrea e Antonio Moro, zootecnico e agronomo e gestori della struttura: «Ci sono state chieste delle integrazioni, mica di chiudere». I due stavano ancora lavorando fino a tarda sera senza aver ricevuto alcun provvedimento. «Presenteremo le spiegazioni che ci sono state chieste. Nel frattempo continueremo».

Secondo la Città Metropolitana le istanze non sono state compilate in modo esaustivo sia sulle emissioni che per quanto riguarda la distanza dalle abitazioni più vicine. L’allevamento intensivo, al momento di circa 1200 maiali destinati allo svezzamento, aveva provocato molte polemiche in città, sia in Comune che tra le associazioni animaliste che avevano chiesto, come i residenti di Caniga, la chiusura dell’attività. (e.fl.)

