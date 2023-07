Stop Berrettini, oggi c’è Sinner 

La corsa di Matteo Berrettini a Wimbledon si ferma contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz: lo spagnolo perde il primo set poi vince 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 ed elimina l’italiano, protagonista comunque di un ottimo torneo dopo il recente periodo nero. Oggi toccherà a Jannick Sinner cercare il pass per la semifinale: sulla sua strada dalle 15,15 troverà il russo Roman Safiullin.

Alcaraz in semifinale giocherà domani contro il danese Rune, che ha sconfitto il bulgaro Dimitrov 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3. Ai quarti anche il campione uscente Djokovic, che nel prosieguo del match interrotto la sera precedente ha battuto il polacco Hurkacz 7-6(6), 7-6(6), 5-7, 6-4. Senza sconfitte dal 2017, il numero 2 del mondo ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo e sul Centrale non perde dalla finale del 2013 contro Murray. Lo attende oggi il russo Rublev, per la prima volta ai quarti come il connazionale Medvedev, numero 3 del seeding, che avanti di due set approfitta del ritiro del ceco Lehecka e domani sfiderà una delle sorprese di questa 136esima edizione di Wimbledon: lo statunitense Eubanks, capace di sconfiggere al debutto sui prati di Church Road il greco Tsitsipas 3-6, 7-6(4), 3-6, 6-4, 6-4.

Tra le donne la campionessa in carica Rybakina passa il turno grazie all’infortunio della brasiliana Haddad Maia. Sconfitta con polemica per la 16enne russa Andreeva: la numero 102 del ranking si deve arrendere alla statunitense Keys (3-6, 7-6(4), 6-2) col decisivo punto di penalizzazione inflittole dal giudice di sedia per il lancio della racchetta. Passano anche la numero 2 del mondo Sabalenka e la tunisina Jabeur, che ha battuto la ceca Kvitova 6-0, 6-3 e sfiderà nei quarti la kazaka Elena Rybakina.

