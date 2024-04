«Stop all’occupazione delle case» 

Un nuovo bando per assegnare le case di via XXV aprile che nel corso degli anni sono state occupate da abusivi e senzatetto. «Dopo sei anni si è provveduto a elaborare tutta la nuova procedura per poter consentire ai cittadini di fare richiesta per un alloggio in quelle che sempre sono conosciute come case popolari», spiega il sindaco Gabriele Littera, che parla della «limitata disponibilità di alloggi, a causa di interventi di ristrutturazione da effettuare, e a causa di alcune occupazioni senza titolo».

Alloggi occupati

Il caso dell’occupazione abusiva delle case popolari era salito un anno fa alla ribalta del Consiglio comunale, quando era stato chiamato a discutere un’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Carlo Pahler. «Sono a conoscenza del fenomeno», rispose allora Littera. Oggi, con il nuovo bando, si torna a parlare del caso degli alloggi di via XXV Aprile. Il modulo di domanda per la partecipazione al bando per la formazione della graduatoria contiene tra le altre dichiarazioni da rendere (residenza a Serramanna, non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato) anche di non «avere occupato un alloggio Erp senza autorizzazione». Basterà questo a smascherare gli occupanti abusivi di via XXV Aprile?. «Questo vuole essere un deterrente per evitare che qualcuno occupi in attesa dell’assegnazione - spiega Littera – sono passati sei anni dall’ultimo bando, nel frattempo una famiglia può avere diversi problemi per cui non può aspettare l’iter per un’assegnazione regolare. Le politiche dell'abitare, compresi gli alloggi di Erp, sono una emergenza forte e sentita, che riguarda il mercato degli affitti, degli immobili in vendita e l’accesso al credito da parte delle giovani coppie per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici esistenti. Ci vorrebbe una direzione, un senso, da parte della nuova amministrazione regionale che dica: le nostre politiche sull’abitare sono queste, investiamo questo».

La minoranza

Carlo Pahler, l’autore dell’interrogazione sul fenomeno occupazioni abusive, apprezza il bando. «Io ho fatto a suo tempo un’interrogazione, sono contento che esista un bando perché le condizioni possono cambiare ed è giusto anche valutare le nuove situazioni, sarebbe il caso di verificare chi ne ha urgenza e necessità di una casa. Poi bisogna capire Area se ha già fatto delle ricognizioni sul numero di alloggi liberi, perché c’erano già degli immobili chiusi e delle occupazioni, quindi sono da valutare anche queste casistiche. Sarebbe il caso di accompagnare al bando anche un aiuto la presentazione dell’istanza, perché in passato qualcuno ha commesso degli errori e non ha avuto la casa e dunque uno sportello di supporto non sarebbe male».

