«Manca un atto formale sullo stop allo streaming: è una scelta politica arbitraria. Ora la maggioranza scelga la trasparenza o si assuma la responsabilità del buio». Con queste parole il consigliere dell'opposizione del Comune di San Vero Milis, Andrea Atzori commenta la decisione da parte dell’amministrazione di non trasmettere più le dirette del Consiglio. Decisione presa a ridosso della seduta del 19 ottobre. «Ma è priva di qualsiasi atto amministrativo che la giustifichi», spiega Atzori che, in qualità di componente della neo Commissione permanente statuto e regolamenti, ha depositato una proposta indirizzata alla presidente della Commissione, l’assessora Agnese Fenu. «La mossa punta a sbloccare lo stallo in positivo: inserire l’esame della modifica regolamentare come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile. Spegnere le telecamere dopo 6 anni è apparsa una decisione politica arbitraria travestita da cavillo tecnico. Se ci fosse stata una reale convincente motivazione giuridica, esisterebbe un atto firmato a supportarla».

Agnese Fenu spiega: «L’amministrazione opera nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l’attività amministrativa. In questa direzione si inserisce la sospensione temporanea delle dirette, resa necessaria dall’assenza, nel vigente regolamento, di una specifica disciplina che ne regolamenti le modalità di trasmissione anche in osservanza alla normativa sulla privacy. L’obiettivo è individuare un quadro normativo corretto, attraverso l'esame della questione in Commissione. A conferma di ciò, è già prevista la convocazione per l’aggiornamento del regolamento. Parallelamente, abbiamo intrapreso un progetto di rinnovamento tecnologico dell’aula consiliare». (s. p.)

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